Ilaria Galassi a pranzo con Maria Rosaria: i social non perdonano

Colpo di scena per i fan del Grande Fratello! Ilaria Galassi è diventata amica della mamma di Zeudi Di Palma? Poche ore fa l’ex concorrente del reality ha pubblicato un video in cui si vede lei a pranzo con Maria Rosaria (madre della finalista) e il marito. Ilaria Galassi ha sempre sostenuto l’ex Miss Italia durante il suo percorso nel programma, ma di certo nessuno si sarebbe immaginato un epilogo simile.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, gesto scaramantico contro Helena al GF/ "Il sale? Serve il barattolo"

I social si sono subito schierati contro l’ex concorrente del Grande Fratello, trovando questo gesto fatto appositamente per le clip: “Cosa non si fa per una clip esterna… Ma vattene affa***o, stupida Ilaria. A me questa non è mai sembrata del tutto a posto… Basta sentire come parla e le domande che aveva fatto al figlio quando era andato a trovarla….” si legge su X sotto una ricondivisione del suo post. E non solo! Ecco un altro commento: “Se penso che questa qua ha picchiato Helena tirato calci ,ed è passato come non fosse successo niente ,e x restare a “galla”fa queste storie , che poi era così amica della miss mi viene spontaneo dire sfi***a!!!”. Voi cosa ne pensate?