Ilaria Galassi contro Helena Prestes al Grande Fratello

Alta tensione nella casa del Grande Fratello, l’ex gieffina Ilaria Galassi ha attaccato duramente Helena Prestes, la gieffina brasiliana che ha sfiorato la finale nell’ultima puntata, ma il pubblico ha preferito Jessica Morlacchi, mandando la cantante all’ultimo atto del reality. E Ilaria Galassi non ha risparmiato dei duri attacchi contro la ex compagna di gioco: “Se vince Helena il pubblico non capisce nulla. Volete farmi rientrare? Fatelo, almeno rientro un mese. Se voglio rientrare’ Guarda, solo per dare tre o quattro vaffan***o ad Helena, con tutto il cuore. Lo farei volentieri, perché mi sono trattenuta anche troppo, soprattutto da quello che vedo dall’esterno” lo sfogo di Ilaria Galassi che non si è risparmiata niente contro la modella brasiliana e fidanzata di Javier.

Iago Garcia, sfogo social contro i fan del Grande Fratello: poi blocca tutti/ Pioggia di critiche: "Codardo"

Ilaria Galassi ha proseguito l’attacco, chiedendo di vedere Zeudi e Shaila in finale al Grande Fratello: “Non è possibile che debbano mettere in discussione l’orientamento di una ragazza di 23 anni, quella deficiente brasiliana, che ha 34 anni, che è una donna vissuta che prende per il culo tutti“.

Ilaria Galassi tuona contro Helena Prestes: “Vorrei rientrare”

L’ex membra de Non è la Rai si è detta anche aperta a tornare nella casa del Grande Fratello, dove avrebbe lasciato dei conti in sospeso con alcuni gieffini, tra questi la stessa Helena Prestes. La brasiliana è finita sotto attacco, con Ilaria Galassi che non si è risparmiata in nessun modo nello sfogo pubblico delle scorse ore:

Shaila Gatta abbandona il Grande Fratello?/ "Lorenzo sta strappando tutto dal mio armadio"

“Sono uscita, ma adesso potete pure chiedere di farmi rientrare. Se qualcosa si può fare, fate qualcosa. Io non ci posso credere che debba vincere Helena o Jessica” le parole di Ilaria Galassi. La romana potrebbe a questo punto avere un faccia a faccia con la stessa Helena Prestes, non è da escludere uno scontro nella prossima puntata del Grande Fratello.