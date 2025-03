Non basta partecipare ad un programma cult, bisogna anche primeggiare: un merito che certamente appartiene a Ilaria Galassi, rimasta nel cuore di chi ha apprezzato l’epopea di Non è la Rai. Di recente è sbarcata al Grande Fratello, proprio nell’edizione di quest’anno; un cammino piuttosto longevo e che forse si è interrotto sul più bello. Non sono mancate le diatribe – come con Helena Prestes – così come i momenti emozionanti che hanno permesso ad Ilaria Galassi di farsi conoscere per la donna che è oggi, anni dopo l’esperienza vincente a Non è la Rai.

Non è stata una vita facile quella di Ilaria Galassi, soprattutto pensando a quanto avrebbe potuto fare nella sua carriera e quanto alcune esperienze di vita abbiano rallentato i suoi sogni nel mondo dello spettacolo. Un grave incidente nel 1996 bloccò la sua partecipazione in qualità di Velina a Striscia la Notizia; lei era in sella al proprio motociclo mentre improvvisamente è stata letteralmente investita da un auto. Un lungo percorso di recupero che le ha permesso poi tornare, qualche anno più tardi, a riprendere le redini della sua carriera professionale.

Ilaria Galassi e il dramma della malattia: “Ho avuto la forza di reagire, anche grazie alla mia famiglia…”

Come se non bastasse quanto accaduto qualche anno prima, il 2004 è nuovamente un anno tragico per Ilaria Galassi; l’ex concorrente del Grande Fratello – e icona di Non è la Rai – si è ritrovata, a soli 24 anni, a fare i conti con un aneurisma cerebrale. La malattia si è palesata in maniera subdola, improvvisa: è stata proprio lei a raccontare in alcune occasioni di alcuni banali mal di testa che erano appunto il presagio della patologia che l’avrebbe colpita di lì a poco.

“… Era la vigilia di Natale e stavo per andare dal parrucchiere. Avevo un forte mal di testa, poi sono svenuta. Al mio risveglio ho chiamato i genitori che sono corsi a vedere; però stavo bene, era passato tutto”. Raccontava così Ilaria Galassi a Verissimo quel drammatico giorno in cui è stata colpita dalla malattia; un aneurisma cerebrale che l’ha costretta per diversi anni a fare i conti con la propria salute e la riabilitazione. “Appena sono andati via i miei genitori sono entrata in un coma profondissimo; sono arrivata al pronto soccorso e mi hanno operata subito” – spiegava a Silvia Toffanin – “Sono stata fortunata, il destino ancora voleva che io stessi ancora in vita, che potessi diventare mamma; ce l’ho fatta con la forza di volontà a grazie alla famiglia”.