Ilaria Galassi, chi è l’ex di Non è la Rai: dall’incidente alla malattia/ “La mia vita non è stata facile”

Ilaria Galassi, chi è l’ex volto di Non è la Rai: dal successo al drammatico incidente

Chi è Ilaria Galassi? L’ex showgirl ospite oggi a La volta buona dopo un brillante esordio nel programma di Gianni Boncompagni per una serie di sfortunati eventi ha dovuto abbandonare le luci della ribalta. Ambra Angiolini, Laura Freddi, Miriana Trevisan e Sabrina Impacciatore sono solo alcune delle ex ragazze di Non è la Rai che hanno ottenuto e mantenuto il successo e tra sicuramente avrebbe potuto figurare anche Ilaria Galasso, peccato però che la vita con lei è stata abbastanza dura.

Ilaria Galassi nei primi anni ’90 era una delle stelle di Non è la Rai e di quel fantastico periodo ha parlato lei stessa in un’intervista a DiPiù: “Sono lontani i tempi in cui ero la stella di Non è la Rai, quando ballavo e cantavo insieme con tante giovani ragazze, senza neanche rendermi conto del grande successo che avevo. Ma la vita va avanti, anche se la mia, da un certo momento in poi, non è stata così facile” Ilaria, infatti, dopo aver superato il provino come Velina di Striscia la notizia, ha avuto un drammatico incidente che l’ha costretta a letto per mesi.

Ilaria Galassi dall’incidente alla malattia: “Oggi faccio la badante e sono felice con mio marito”

Ilaria Galassi del drammatico incidente che l’ha coinvolta da giovanissima e che ha stroncato la sua carriera ha parlato tra le pagine di DiPiù: “Mentre ero ferma con il motorino a un incrocio, sono stata investita da una macchina. È stato devastante, mi sono fratturata le gambe, le braccia e ho subìto due interventi chirurgici, ho passato circa un mese a letto immobilizzata, con gli arti in trazione…” E quando finalmente dopo la convalescenza si è ripresa quasi del tutto il destino le ha riservato un altro brutto colpo: un aneurisma congenito al cervello.

Forte e combattiva, nonostante tutto quello che ha dovuto superare oggi Ilaria Galassi è una donna felice è appagata, fa un lavoro umile, si occupa di un’anziana ma che le dà tante soddisfazioni: “Una signora cercava una badante per sua mamma e io mi sono proposta e ho fatto la scelta giusta. Si chiama Ausilia, ha novantadue anni e siamo molto legate”. E ha due figli: Rocco di 19 anni e il piccolo Riccardo nato dall’amore con il suo attuale marito Daniele con qui sta insieme da più quattordici anni.











