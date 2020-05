Ilaria Galassi/ Da Pietro Taricone al fallimento, ex di Non è la Rai sogna il GF Vip

Pubblicità

Chi è che non conosce la bella biondina tutto pepe che non riusciva mai a stare ferma e in silenzio durante le lunghe puntate di Non è la Rai? Lei era Ilaria Galassi e in molti, soprattutto i nostalgici della televisione, in questi anni sono andati spesso a vedere che fine avesse fatto, il risultato? La bella Ilaria si è data all’estetica e, in particolare, al negozio di parrucchiera del suo compagno che adesso è costretta a chiudere per via di questa crisi economica portata dal Coronavirus e dal Lockdwon che ha paralizzato il Paese. A raccontarlo è lei stessa che dalle pagine di FanPage non solo racconta di questa crisi e della possibilità che il suo negozio non possa riaprire ma anche della sua voglia di tornare in tv magari sognando proprio una partecipazione ad un reality e, in particolare, al Grande Fratello Vip in modo tale da poter rilanciare la sua carriera in tv.

UN PASSATO TALENTUOSO E DA EX DI PIETRO TARICONE

In particolare, Ilaria Galassi racconta: “Vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip. Mi piacerebbe mettermi in discussione, vedere quanta pazienza e tolleranza ho, scoprire chi mi manca veramente, a chi penso assiduamente. Vorrei mettermi alla prova con una convivenza forzata con persone che non conosco. È una sfida che vorrei fare con me stessa. Ma chiamano tutte le ex ragazze di Non è la Rai tranne me”. Come se non bastasse, già in passato per lei non erano mancati i problemi per via di un aneurisma che l’ha ridotta in fin di vita, “un incubo” dal quale è uscita riprendendo in mano la sua vita in salute. Siamo sicuri che i fan apprezzerebbero rivederla in tv soprattutto perché ha molte cose da raccontare specie di quando, in passato, ha avuto una relazione di un anno con Pietro Taricone: “Eravamo cuccioli. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. I miei genitori sono di Trasacco in provincia dell’Aquila. Quando uscivamo ad Avezzano, incontravo Pietro al parco. Eravamo quelli più belli della comitiva …Pietro era gioioso, matto, vivace come me. È durata per un anno… La sua morte l’ho vissuta molto male. Non trovo parole per dire altro. È stata una cosa bruttissima“.



