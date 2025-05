Scontro di fuoco tra Ilaria Galassi e Daniela Martani. Cos’è successo? Come riportato dal portale Biccy, la Martani è stata recentemente ospite di Pamela Petrarolo nel suo formato social “Angolo Malala“. Durante l’intervista, l’ex volto di Non è la Rai ha pescato da un cilindro la temuta “busta black“, annunciando alla sua ospite che sarebbe intervenuta in collegamento una persona per replicare ad alcune delle sue recenti dichiarazioni. Negli ultimi giorni, infatti, Daniela ha avuto uno scontro con Selvaggia Lucarelli, accusandola sulle pagine de Il Corriere della Sera di essere responsabile del suo allontanamento dalla televisione.

La Martani ha spiegato di non riuscire a lavorare più nel mondo dello spettacolo, dando parte delle colpe alle discussioni pubbliche avute con la Lucarelli. Al che, la giornalista ha prontamente risposto all’ex naufraga, spiegando di non aver mai avuto alcun tipo di ruolo nella carriera televisiva della donna. Ebbene, durante l’intervista con Pamela, Daniela è stata attaccata anche da un altro personaggio dello spettacolo, che ha invece preso le difese di Selvaggia. Di chi si tratta? Di un’altra ex protagonista di Non è la Rai: Ilaria Galassi.

Ilaria Galassi attacca Daniela Martani: cos’ha detto

Durante l’ospitata di Daniela Martani al programma social di Pamela Petrarolo, “Angolo Malala”, è intervenuta telefonicamente Ilaria Galassi. Quest’ultima non le ha mandate a dire e ha attaccato duramente Daniela, ritenendo ridicolo il suo attacco a Selvaggia Lucarelli e invitandola a prendersi le responsabilità delle sue azioni. Stando ad un’anteprima condivisa dal portale Biccy, l’ex gieffina ha usato parole molto forte nei confronti della Martani, definendola una persona falsa e ridicola. “Perché non ti fai un’analisi del perché non lavori più in televisione? Selvaggia è una giornalista e ha tutto il diritto di scrivere ciò che vuole”, ha detto.

“Questo dimostra quanto tu sia ridicola, finta, falsa, ipocrita e incoerente. Pensa quando la sera vai a dormire con tutta questa roba qui quanto stai bene”, ha poi aggiunto. Insomma, tra le due sembra non scorrere buon sangue, al punto che la loro faida andrebbe avanti ormai da anni. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quale sarà stata la risposta di Daniela alle accuse dell’ex protagonista di Non è la Rai.