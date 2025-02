Ilaria Galassi e il retroscena su Raoul Bova: il flirt vissuto in passato

Poco prima di lasciare la casa del Grande Fratello, la showgirl ed ex volto di Non è la Rai, Ilaria Galassi, si è lasciata andare a un curioso retroscena riguardante la sua sfera privata. In passato infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello, avrebbe vissuto un rapporto ravvicinato con Raoul Bova, noto attore romano che oggi è legato sentimentalmente alla collega Rocio Munoz Morales, dalla quale ha avuto due figli. Tra i due ci sarebbe stata una breve frequentazione, forse più correttamente un flirt durato non più di un mese, ma che è comunque rimasto tra i ricordi dell’attrice:

“Eravamo ancora piccoli, non tanto famosissimi. Siamo andati in montagna, non ricordo dove. Nella notte, lui si è avvicinato per farmi un po’ di coccole e a me non è piaciuto” le parole di Ilaria Galassi che ha dunque stroncato sul nascere la curiosità di Alfonso Signorini, che ha tentato di cogliere la palla al balzo dopo la prima rivelazione di Daniele, compagno di Ilaria Galassi.

Ilaria Galassi, perché ha abbandonato il Grande Fratello

L’avventura dell’ex concorrente de il Grande Fratello è giunta al capolinea nei giorni scorsi, con Ilaria Galassi che ha confidato di sentire l’esigenza di tornare a casa dalla sua famiglia. Cinque lunghi mesi si sono rivelati sufficienti per la showgirl ed ex Non è la Rai, che ricordiamo, aveva iniziato il percorso nel reality insieme alle amiche Eleonora Cecere, che ha lasciato il gioco qualche mese fa, e Pamela Petrarolo, unica superstite tra le tre nonostante un breve abbandono della Casa.

Fuori dalla casa del Grande Fratello, Ilaria Galassi ha riabbracciato il compagno Daniele Brunone, entrato in casa per portarla fuori ufficialmente. Dalla loro storia d’amore è nato il figlio Riccardo, di nove anni, mentre in passato la showgirl aveva avuto il figlio Rocco, nato da una precedente relazione della donna.

