Ilaria Galassi dopo l’aneurisma: “Non ricordo tutto…”

Parlando delle condizioni di salute di suo padre, che l’hanno tenuta in ansia anche durante la sua esperienza al Grande Fratello, Ilaria Galassi si è ritrovata a parlare dell’aneurisma che ha avuto a 24 anni. “Mio padre non sta molto bene, ma è un guerriero. Finché riesce ad andare avanti, ci godiamo la vita giorno per giorno. Non voglio pensarci, so che è contento, mi ha seguita… Non so quanto durerà – un anno, due, tre… – ma stiamo insieme“, la premessa dell’ex Non è la Rai.

C’è grande riconoscenza da parte sua, anche per il sostegno che non le hanno fatto mai mancare. “Non ti ricordi le cose? Non importa, ricominceremo tutto“, le dicevano dopo l’aneurisma. Ora Ilaria Galassi sta bene, anche se ci sono ancora dei momenti che non ricorda: “Non è che ricordo tutto… ci sono ancora dei momenti che non ricordo, ma ci rido sopra, perché sto bene“.

Ilaria Galassi racconta il malore e la ripresa

Era la vigilia di Natale quando Ilaria Galassi ha avuto il malore: “Mi svegliai con un forte mal di testa di cui non soffrivo. Sono svenuta e mi sono risvegliata, ho chiamato i miei genitori, sono arrivati per capire cosa fosse accaduto, ma stavo bene, era passato tutto. Quando sono andati via, sono finita in coma“. La presenza a casa sua di un’amica è stata fondamentale, perché allertò i soccorsi. “Sono stata portata in ospedale e sono stata subito operata. I miei genitori non hanno mai perso la speranza. Sono stata fortunata, evidentemente il destino voleva che sopravvivessi e diventassi mamma“.

Infatti, Ilaria Galassi ce l’ha fatta. “Non credo molto nei miracoli, io e miei genitori siamo stati forti. Non parlavo, non mi ricordavo più niente, ho ricominciato tutto e non lo accettavo. Non ricordavo neppure i nomi dei miei genitori, ero molto arrabbiata. C’è voluto tanto tempo, tre anni, ma pian piano ho ricostruito tutto e alla fine ce l’ho fatta“.