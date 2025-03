Ilaria Galassi si sbilancia dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Dopo quasi cinque mesi, qualche settimana fa, la showgirl ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia, confessando di non riuscire più a stare lontana dalla sua famiglia. Una volta uscita, però, Ilaria non ha smesso di far discutere o alimentare polemiche. Pochi giorni fa, infatti, ha addirittura chiesto di rientrare nel reality per affrontare Helena Prestes e dirle finalmente tutto ciò che pensa. Ebbene, adesso, ha rilasciato anche un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, nella quale è tornata ad attaccare la brasiliana.

Cesara Buonamici ‘incastra’ Helena Prestes: “Hai una fissazione per Lorenzo!”/ Lei sbotta: “Me ne vado!”

Inizialmente, l’ex Non è la Rai ha chiarito che la sua era solo una battuta e che, in realtà, non rientrerebbe davvero in gioco solo per Helena. Successivamente, però, ha ribadito comunque di non apprezzare affatto la Prestes: “Sono uscita perché ero stanca e volevo tornare dalla mia famiglia. Sul fatto di rientrare stavo scherzando. Dentro la Casa, avrei dovuto affrontare Helena di più, è una grandissima provocatrice e giocatrice. Si, è un reality, ma bisogna giocare in maniera onesta e non fare la furba. Non ha giocato pulito, anche se è buona e generosa”.

Javier Martinez furioso con Helena al GF: "Non sto più dietro le sue liti!"/ "Shaila e Lorenzo? Da ignorare"

Ilaria Galassi svela chi dovrebbe vincere il Grande Fratello: e si candida per l’Isola dei Famosi

Sebbene Helena sia tra le favorite alla vittoria di quest’edizione del Grande Fratello, Ilaria vorrebbe veder trionfare un’altra concorrente: Shaila Gatta. Durante i mesi trascorsi nel reality, la ballerina aveva stretto un legame molto stretto con le tre Non è la Rai, tanto che la loro uscita ha rappresentato una grande perdita per lei. Ma, anche fuori dalla Casa, Ilaria continua a fare il tifo per lei e vorrebbe vederla vincitrice. Non solo, la Galassi ha anche svelato il nome di colei che ritiene dovrebbe essere la seconda classificata: Zeudi Di Palma, un’altra delle principali rivali di Helena.

Shaila Gatta ‘accusa’ Helena Prestes: “Godi per la rottura tra me e Lorenzo!”/ Lei: “Lui rosica per me!”

Infine, sempre nell’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, Ilaria ha svelato che parteciperebbe volentieri a L’Isola dei Famosi. Difatti, si è pentita di non essere stata più schietta e audace al GF e, dunque, vorrebbe avere l’opportunità di mostrare quest’altro lato del suo carattere: “Se farei L’Isola dei Famosi? Assolutamente sì.. Ovviamente, con la speranza che all’Isola non ci sia il meccanismo di entrata e uscita che c’è stato al GF. Comunque sì, accetterei. In merito al GF, rifarei tutto ma in modo diverso: avrei dovuto essere più schietta, un po’ più coraggiosa”.