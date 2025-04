Ilaria Galassi e la gaffe social dopo il Grande Fratello: cos’ha pubblicato su Instagram

Ilaria Galassi nelle ultime ore è finita nel vortice delle polemiche per una fotografia condivisa tra le stories del suo profilo Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti ri-condiviso una foto, nella quale era stata taggata sul noto social network, che illustrava l’intero cast di questa edizione: tutti i concorrenti inclusi i protagonisti in studio, da Alfonso Signorini alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, sino a Rebecca Staffelli.

Una foto che, tuttavia, ha messo in mostra anche i giudizi che questa persona (dalla quale l’ex Non è la Rai ha fatto la ri-condivisione della foto) aveva nei confronti del cast: su ogni volto infatti è comparsa un’emoji in base al sentiment nei confronti di ciascun protagonista. Numerosi concorrenti sono stati graziati con un “cuore” o altre immagini positive, per altri sono invece arrivate emoji negative, anche per Alfonso Signorini.

Ilaria Galassi cancella la storia: l’errore e il dietrofront

L’immagine comparsa sul profilo Instagram di Ilaria Galassi ha ovviamente fatto il giro del web e alimentato la polemica tra gli utenti, soprattutto, come sottolineato da molti, per il trattamento riservato al programma e al conduttore che le hanno ridato popolarità in televisione. Tuttavia si è trattato di un vero e proprio errore, una gaffe che l’ex Non è la Rai ha così raccontato in un successivo video postato su Instagram, in cui ha chiarito il malinteso.

“Volevo dirvi che nella storia di prima, con tutti noi e le emoji, io non ho visto le emoji perché erano piccole piccole, ero al buio e senza occhiali“, spiega Ilaria, rivelando che è stata Pamela Petrarolo ad accorgersene e a chiederle spiegazioni: “L’ho tolta perché la mia amorosa Pamela mi ha detto: ‘Ma che hai messo? Ti sei ubriacata?’. Io ho detto no, ho spiegato la situazione e l’ho tolta. Non l’ho messa io: io l’ho condivisa ma non ho visto le emoji. Ok?“.

Allora schifo non c’è mai fine…

Tu, Ilaria Galassi, che ripubblichi questa story, rimani vergognosa… Oltre a tutto ciò che abbiamo visto.

Ad Alfonso Signorini, devi solo ringraziarlo x averti dato questa visibilità, visibilità che probabilmente, non meritavi.#grandefratello pic.twitter.com/juBH2IE4qM — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) April 2, 2025