Ilaria Galassi, il compagno Daniele spiazza al Grande Fratello: “Ha avuto un flirt con Raoul Bova!“

Serata all’insegna dei colpi di scena al Grande Fratello, non solo per la decisione di Ilaria Galassi di abbandonare il gioco ma anche per un clamoroso scoop inerente il suo passato sentimentale. La puntata di questa sera è stata segnata dalla decisione della concorrente di lasciare la Casa: sebbene sia stata salvata al televoto, che ha invece visto Emanuele Fiori eliminato, l’Ex non è la Rai ha comunque espresso ad Alfonso Signorini l’intenzione di abbandonare il reality.

Confermata tale decisione, Ilaria ha ricevuto in Casa la visita a sorpresa del compagno Daniele Brunone e, proprio in quest’occasione, è emerso uno scottante gossip che coinvolge la showgirl. A confidarlo è stato proprio il suo compagno, in Salone, mentre salutava tutti i concorrenti: “Lei ha avuto un flirt con Raoul Bova, si può dire?“. Alfonso Signorini dallo studio resta spiazzato e vuole saperne di più: “Addirittura? No vabbè, racconta!“. Ilaria, tuttavia, si vergogna e preferirebbe mantenere la questione segreta: “No, non posso dirlo!“.

Ilaria Galassi su Raoul Bova: “Eravamo non tanto famosi, in montagna…“

Lo scoop che coinvolge Ilaria Galassi è davvero scoppiettante e, in merito, il compagno Daniele aggiunge ulteriori dettagli al Grande Fratello: “Non penso sia durato molto, un mesetto o un mesetto e mezzo. Stavano in albergo, ci ha discusso e se n’è andata“. A quel punto, in preda all’imbarazzo, la showgirl racconta in breve questo incontro con l’attore, poi conclusosi con un nulla di fatto: “Eravamo ancora piccoli, non tanto famosissimi e siamo andati in montagna. Nella notte, lui si è avvicinato a me, abbiamo provato a farci un po’ di coccole e a me non è piaciuto. Ma eravamo piccoli…“.

A fine collegamento con la Casa, lo scoop accende il dibattito in studio con Alfonso Signorini che domanda a Beatrice Luzzi: “Sei mai stata corteggiata da qualcuno?“. L’opinionista, ricordando quanto emerse la scorsa edizione quando lei era concorrente, svela: “Qualcuno sì, non ricordi che avevamo fatto tutto quell’elenco di vip hollywoodiani? Italiani pochi però…“. Il conduttore così ribatte con una pungente ed ironica risposta: “Anche perché gli hollywoodiani non possono smentire, gli italiani sì!“.