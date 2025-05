Nella puntata di oggi de La Volta Buona ci sarà anche Ilaria Galassi tra gli ospiti di Caterina Balivo, dove probabilmente si lascerà sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera professionale ma anche personale. Approdò nel mondo della televisione e dello spettacolo come showgirl e ballerina quando era molto giovane, conquistando non poca visibilità in programmi come Domenica In, Non è la Rai, Bulli & pupe, Ok il prezzo è giusto, Non era la Rai, Buona Domenica, Libero e molti altri ancora.

Nel 1996 Ilaria Galassi era stata scelta come velina a Striscia la notizia, un ruolo che però non ha potuto ricoprire a causa di un grave incidente di cui si è resa protagonista. La nota showgirl è stata investita da un’auto mentre era in motorino, aveva 24 anni ed è stato un periodo molto delicato e difficile per lei. Lo scorso settembre è approdata al Grande Fratello dopo una lunga assenza dal piccolo schermo. Nella casa più spiata dagli italiani ha avuto la possibilità di conquistare altra visibilità e di farsi conoscere meglio dal pubblico.

Nel 2000 Ilaria Galassi ha dovuto affrontare un’altra difficilissima prova a causa di un’aneurisma congenito che le ha fatto rischiare la vita. Dopo essere entrata in coma subì un’operazione che durò ben dieci ore e la riabilitazione durò tre anni, la ripresa è stata lenta e complicata ma si sente fortunata perché è consapevole di aver avuto una seconda possibilità.

Ilaria Galassi, la vita privata e i cambiamenti dopo il Grande Fratello: cosa farà l’ex gieffina?

Durante una recente ospitata a Verissimo l’ex gieffina ha chiaramente detto che le piacerebbe molto tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, però teme che la luce dei riflettori non durerà a lungo dopo il reality ed è per questo che vuole trovare un nuovo lavoro. Da quando si è allontanata dalla televisione si è dedicata ad altro, al Grande Fratello ha raccontato di aver lavorato anche come badante di un’anziana donna.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, da una passata relazione Ilaria Galassi ha avuto il figlio Rocco, il nome dell’ex compagno però non è noto. Dopo qualche flirt ha trovato l’amore con l’hair stylist Daniele Brunone. Stanno insieme da molti anni e la loro storia d’amore procede a gonfie vele, nel 2015 dalla loro relazione è nato il figlio Riccardo.