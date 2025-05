E’ stata una puntata de La Volta Buona decisamente emozionante, soprattutto per Ilaria Galassi; l’ex volto di Non è la Rai è stata protagonista nel finale con un’intervista scandita da racconti romantici e toccanti, tanto nella sua parte iniziale che in quella conclusiva. La ciliegina sulla torta è stata la proposta di matrimonio in diretta del compagno Daniele; non meno intenso però il racconto del rapporto con suo figlio, Rocco, per il quale si è messa in evidenza con una sorta di appello.

Passano le immagini di Rocco, primo figlio di Ilaria Galassi; la cantante e showgirl, ripresa la parola dopo la clip, sembra parlare quasi direttamente al suo primogenito. “So che mi sta guardando… Sei per me un amore gigante; sono felice che la tua mamma ti ha fatto seguire i tuoi sogni. Sei andato via da me all’età di 11 anni…”. Ilaria Galassi, con voce quasi rotta dall’emozione, ha raccontato di quanto sia stato difficile lasciare andare suo figlio, in una fase di crescita cruciale, per assecondare la volontà di andare a vivere con il papà che si trovava a Torino.

Ilaria Galassi a La Volta Buona: “Sto recuperando il tempo perduto con mio figlio Rocco…”

“Lui mi ha chiesto di andare a vivere a Torino con il papà, noi mamme non possiamo essere egoiste. L’ho lasciato andare…”, prosegue così Ilaria Galassi a La Volta Buona, per poi aggiungere: “Forse oggi non lo rifarei più, te lo dico ora che ho un altro figlio: non lo rifarei perchè ho perso la quotidianità dell’adolescenza di un figlio”. La showgirl è però sicura di essere sulla buona strada per recuperare il terreno perduto con il suo primo figlio, Rocco: “Però si può recuperare tutto e stiamo recuperando; ora verrà a vivere a Roma…”. Parole che mettono in evidenza un rapporto oggi sereno a dispetto di quella separazione necessaria per assecondare i desideri del proprio figlio.