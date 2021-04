Ilaria Galassi: “Niente maschi alfa all’Isola dei Famosi”/ “Cerioli piange, Gilles..”

Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, sarebbe sicuramente un’ottima concorrente per un reality, magari proprio per l’isola dei Famosi. D’altronde, poco tempo fa, ha ammesso di aver anche fatto il provino ma di non essere stata richiamata dalla produzione. In attesa di questa occasione, che potrebbe comunque arrivare da un momento all’altro, la Galassi dice la sua sui concorrenti invece scelti per questa edizione. In diretta su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato al gossip condotto da Francesco Fredella, Ilaria svela subito il suo preferito e il concorrente con il quale, invece, farebbe sicuramente scintille.

“Io andrei d’accordo con Paul Gascoigne, perché lo ami anche se non parla. – ha ammesso quindi la Galassi, aggiungendo poi che – Non andrei invece d’accordo con Awed perché non mi convince. Solo che lui verrà sempre salvato perché ha 2 milioni di follower!”

Ilaria Galassi pungente: “Maschi alfa all’Isola? Non ne vedo…”

C’è però anche un’altra concorrente che l’ha colpita in modo particolare: “Drusilla è una rivelazione inaspettata, quando parla è una sentenza! Pazzesca! Viva le donne” ha dichiarato Ilaria Galassi. L’ex ragazza di Non è la Rai ha poi detto la sua sul gruppo di uomini presente all’Isola dei Famosi: “Maschi alfa? Io credevo ce ne fossero ma da quello che ho visto non è così. – ha ammesso con tono pungente, per poi aggiungere – Cerioli, ad esempio, non è un personaggio costruito, però va sotto ogni albero e piange, mi fa sorgere qualche perplessità… Non ti puoi presentare come leader!” Un leader però per la Galassi c’è: “Per me l’unico leader lì è Gilles Rocca!”

