Sin dall’inizio del suo percorso al Grande Fratello Helena Prestes si è resa protagonista di molte vicende avvenute nella casa più spiata dagli italiani, tra le varie cose ha avuto anche un acceso scontro con Ilaria Galassi. Chi segue in reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ricorderà bene che le due sono arrivate quasi alle mani a dicembre, il motivo? La discussione è iniziata quando la modella brasiliana si è lasciata sfuggire un commento non proprio carino nei confronti della famiglia della Non è la Rai.

Helena Prestes parlando con Ilaria Galassi le aveva detto se avesse chiesto a suo figlio se il padre la stesse tradendo, una domanda che l’ha mandata su tutte le furie e le ha fatto perdere il controllo al Grande Fratello. L’ex gieffina in un momento di rabbia si è scagliata duramente contro la modella brasiliana, ha anche cercato di colpirla con un calcio ma ha preso il letto. In puntata Alfonso Signorini naturalmente aveva parlato con entrambe dell’accaduto, la Non è la Rai al conduttore disse che avrebbe preferito che dicesse qualsiasi cosa su di lei ma non sui suoi figli. Il suo violento gesto però non restò impunito, in quella occasione infatti finì in nomination.

Ilaria Galassi dopo il Grande Fratello ripensa al litigio con Helena, un like non passa inosservato

Dallo scorso 3 febbraio Ilaria Galassi non è più una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, dopo aver incontrato il compagno ha infatti deciso di abbandonare il reality per tornare dalla sua famiglia. Nelle scorse ore ha ripensato all’acceso scontro con Helena Prestes, sul suo profilo TikTok ha infatti pubblicato un video nel quale si vedono anche le immagini del loro litigio. Nella didascalia del post l’ex gieffina ha scritto che non tutto ha una spiegazione, una risposta e un senso, a detta sua bisogna imparare a convivere con tutto questo.

A catturare l’attenzione di moltissimi utenti però non è stato il post dell’ex gieffina, ma un like che ha messo ad un commento. Quale? Quello di un utente che ha scritto: “Una sberla la meritava”. Dal suo gesto sembra proprio che Ilaria Galassi non si sia pentita della reazione avuta nella casa del Grande Fratello contro Helena Prestes, quest’ultima dopo l’accaduto aveva detto di aver avuto molta paura.