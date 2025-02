Ilaria Galassi, ex concorrente del Grande Fratello, non tiene a freno le parole e se ben abbiamo imparato a conoscerla, dice sempre quello che pensa. La Non è la Rai, che ha partecipato al reality di Canale 5 con Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere, si è espressa in modo decisamente duro nei confronti di Helena Prestes e Jessica Morlacchi, due gieffine che ha sempre mal sopportato. Lo sfogo è avvenuto in un gruppo privato di X (ex Twitter) dove grazie ad una room in cui ci si può chiamare tra utenti, Ilaria Galassi non ha tenuto a freno le parole.

Rispondendo ad alcune domande dei fan del Grande Fratello, l’ex Non è la Rai ha attaccato in modo duro Helena Prestes: “Se vince Helena il pubblico non capisce nulla. Volete farmi rientrare? Fatelo, almeno rientro un mese“, ha esordito. “Se voglio rientrare? Guarda, solo per dare tre o quattro vaffan***o ad Helena, con tutto il cuore“. Ma non è finita qui! Ilaria Galassi ha confessato di essersi trattenuta fin troppo nel periodo in cui si trovava al Grande Fratello: “Sono uscita, ma adesso potete pure chiedere di farmi rientrare. Se qualcosa si può fare, fate qualcosa. Io non ci posso credere che debba vincere Helena o Jessica“.

Ilaria Galassi sulla finale del Grande Fratello: “Meritano Zeudi e Shaila Gatta”

Ilaria Galassi non può proprio credere che Helena Prestes e Jessica Morlacchi potrebbero vincere il Grande Fratello e ha espresso tutto il suo disappunto su X. In una chiamata di gruppo della piattaforma si è lasciata andare dicendo che Jessica Morlacchi è una donna molto furba, che ha avuto sicuramente dei problemi come del resto hanno tutti. Successivamente si è espressa anche su Tommaso Franchi che secondo lei non meriterebbe di entrare in finale: “Non mi piace“, dice riferendosi all’idraulico, “lui lancia il sasso e nasconde una mano“.

Chi vorrebbe vedere in finale Ilaria Galassi? Secondo lei meriterebbero di vincere Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, che al momento sono molto amiche. Allo stesso tempo è arrivata anche l’opinione di Pamela Petrarolo. L’ex Non è La Rai non ha voluto commentare più di tanto le parole dell’amica (anche se pare abbiano litigato) e ha semplicemente dichiarato di dissociarsi da quanto ha detto.