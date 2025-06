Ilaria Galassi si esprime sulla recente crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez. Ma, procediamo con ordine. Negli ultimi giorni, la coppia nata al Grande Fratello è finita al centro di una forte polemica. A scatenare il tutto è stato Carlo Motta, ex di Helena, che ha rivelato che tra lui e la modella brasiliana ci sarebbero stati contatti anche dopo la sua uscita dalla Casa, pubblicato alcune foto recenti insieme a lei. Non solo, in un’intervista, non ha voluto smentire la possibilità che tra loro ci siano stati anche incontri intimi.

Helena Prestes, l'indiscrezione: "Carlo Motta le ha teso una trappola"/ "Gli è partita la brocca"

Da lì, in tanti hanno accusato la Prestes di aver tradito il fidanzato, parlando di una possibile rottura tra di loro. Sebbene la modella abbia smentito categoricamente le voci di tradimento, la reazione di Javier ha lasciato spazio a qualche dubbio. L’argentino, infatti, ha rimosso tutti i video in cui compariva insieme a Helena dai suoi social. Inoltre, sia il suo agente che la sua amica Gessica Notaro hanno smesso di seguirla. Ebbene, in tutta questa vicenda non poteva mancare il commento di una delle acerrime rivali di Helena al GF: Ilaria Galassi.

Javier Martinez e Helena Prestes si sono lasciati?/ Tra immagini rimosse e rumors, cosa sta succedendo

Ilaria Galassi sul triangolo tra Helena, Javier e Carlo Motta: cos’ha detto

Recentemente, Ilaria Galassi ha rilasciato un’intervista al programma “Non succederà più” di Radio Radio. Incalzata dalla conduttrice Giada Di Miceli, la showgirl ha parlato del triangolo creatosi tra Helena, Javier e Carlo Motta. A sorpresa, l’ex gieffina non ha attaccato la brasiliana, spiegando di non credere che le voci di tradimento da parte sua siano vere. A quanto pare, dopo le liti avute nella Casa più spiata d’Italia, le due si sarebbero chiarite, pur non essendo in grande contatto. Tuttavia, la Galassi ha specificato di avere un maggiore rapporto con Javier, sottolineando che l’argentino sarà sicuramente capace di capire meglio la situazione.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati? Crisi confermata/ Due mosse pesanti non sfuggono ai fan

“Io non conosco Helena e non posso giudicarla fuori dal gioco, non so se l’ha tradito. Javier è una persona perbene, a me piace lui, essendo un uomo intelligente capirà. Però non credo sia vera questa cosa, comunque parlo più di Javier perché lei non la conosco. Non è che non mi sta simpatica, dopo ci siamo riappacificate, però non potremmo essere amiche“, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello, rimanendo piuttosto sul vago riguardo questa vicenda.