Verissimo Ilaria Galassi spiazza: “Dopo il GF sono rimasta senza lavoro, lo sto cercando”

Nella puntata di questo sabato 7 giugno 2025 Canale5 ha deciso di ritrasmettere le interviste più interessanti della stagione tra cui quella alle tre concorrenti del Grande Fratello scorso, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, le ex ragazze di Non è La Rai. Dopo i riflettori puntati addosso grazie al reality, tuttavia, cosa fanno oggi le tre? Ilaria Galassi ha confessato in maniera schietta e sincera di essere rimasta senza lavoro. Per anni ha lavorato come badante e si è occupata di una signora Ausilia, un’arzilla vecchietta di 93 anni.

Figlia Licia Colò, chi è Liala Antonino/ "Non volevo diventare madre, ma l'ho desiderata"

Tuttavia, quando ha deciso di partecipare al GF ha lasciato il suo posto di badante e nel frattempo l’anziana ha trovato un’altra assistente, per tutti questi motivi Ilaria Galassi ha confessato di essere alla ricerca di un nuovo impego: “Devo trovarmi un lavoro perché non so quando durerà questa luce che arriva dal Grande Fratello…Ora ho anche chiesto consiglio ad Eleonora (Cecere, ndr)” Per adesso la vita di Ilaria scorre tra quotidianità e figli e l’accudimento del padre malato.

Ermal Meta, dramma sfiorato figlia Fortuna: "Problema grave"/ "Mia compagna Chiara le ha salvato la vita"

Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo rompono il silenzio sul loro futuro: ecco fanno dopo il Grande Fratello

Mentre Ilaria Galassi è alla ricerca di un nuovo lavoro, le altre due ex ragazze di Non è la Rai hanno le idee chiare sul loro futuro dopo il Grande Fratello. Eleonora Cecere è ritornata al suo lavoro di guardia giurata ed ha rivelato di aver anche preso il porto d’armi ed attualmente lavora nel posto tra i più belli del mondo: il Colosseo. Infine durante la chiacchierata con Silvia Toffanin anche Pamela Petrarolo che invece vuole continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo.