Ilaria Galassi e il primo amore importante

Ilaria Galassi ha incontrato Giuseppe, il compagno da cui ha avuto il primo figlio Rocco, durante la riabilitazione post aneurisma. I due si sono conosciuti, scoprendosi pian piano, alla fine è diventata mamma. “Ero inerme, poi è stato tutto bello. Siamo stati insieme 8 anni, è stata una storia d’amore bellissima, mi ha aperto un mondo su tanti aspetti“, ha raccontato a Verissimo.

Ilaria Galassi e l'aneurisma a 24 anni/ "Dal coma alla riabilitazione, ci sono cose che non ricordo più"

Dopo la separazione, a un certo punto il figlio Rocco, che aveva 11 anni, le ha confessato di voler andare a vivere con il padre a Torino. “Mi sono seduta, ho respirato e ho pensato subito che non potevo essere egoista. Dovevo lasciare andare, ma è stata durissima. Eravamo cresciuti insieme e sono stata malissimo, ho avuto i sensi di colpa, ho messo in dubbio la maternità, non ci ho capito niente, non sapevo cosa dovevo fare“. Ilaria Galassi si è fatta tante domande a cui non trovava risposte, ma ora sa di aver preso la scelta migliore.

Mauro Coruzzi e il dolore per la malattia della sorella Maura/ "Ha il morbo di Parkinson, è terribile"

La sorpresa del figlio Rocco a Verissimo

Rocco ha seguito i suoi sogni, suona il pianoforte, ed è felice: “Ha un mondo interiore spettacolare. Credo di aver fatto una scelta intelligente, i figli vanno lasciati andare, ma serve grande coraggio”. Proprio il primogenito le ha fatto una sorpresa con un videomessaggio: “Lei è molto solare e positiva, ha affrontato diverse sfide, come la malattia, ma non si è mai abbattuta, anzi questa sfida l’ha resa ancora più forte”.