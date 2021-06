Ilaria Galassi “Voglio fare il Grande Fratello Vip”/ “Signorini? Forse non mi vuole”

“Voglio fare il provino per il Grande Fratello Vip”. Ilaria Galassi lancia il suo appello chiaro e deciso in diretta su RTL 102.5 News nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. L’ex ragazza di Non è la Rai ammette di volere fortemente un posto nella Casa di Cinecittà: “è giusto che lo faccia anch’io perché entrano persone che non sono dei Vip! – motiva, e fa poi una confessione – Non mi hanno neppure dato la possibilità, forse non sono simpatica a Signorini… Ho fatto il provino per l’Isola dei Famosi, è andato anche molto bene ma non mi hanno presa e non so perché.” La Galassi, senza peli sulla lingua, aggiunge inoltre che “L’anno scorso ho parlato anche con un’autrice del programma e mi ha detto che Signorini aveva detto assolutamente di no.” La showgirl è però pronta a tutto pur di avere la possibilità di raccontare la sua storia nella Casa del Grande Fratello Vip.

TEMPTATION ISLAND 2021/ Single, coppie e diretta 1a puntata: Claudia e Ste verso...

Ilaria Galassi, lo sfogo: “Oggi la Tv è cambiata, contano i follower…”

Il motivo per il quale personaggi come lei non hanno oggi il giusto spazio in Tv, secondo Ilaria Galassi, nasce dal fatto che “Oggi è cambiata la tv: oggi ci sono i follower, è tutto sui social.. Mi dispiace, noi abbiamo una storia, dopo 30 anni siamo ancora ricordate.” Tornando al Grande Fratello Vip, dichiara di approvare i nuovi opinionisti scelti per il programma: “Due donne è bella come cosa: Sonia Bruganelli è molto spigolosa, Adriana Volpe è sempre dolce e diplomatica. Il mio giudizio è positivo.” Conclude con il racconto del matrimonio di Eleonora Cecere, ex ragazza di Non è la Rai, al quale ha partecipato: “Il matrimonio della Cecere è andato benissimo, è stato quasi il nostro matrimonio. Io sono molto legata a lei, abbiamo cantato, ballato.. è stato bellissimo”.

LEGGI ANCHE:

Man on Fire: Il fuoco della vendetta/ Streaming del film su Rai 2 "concitato e teso"Barbara D'Urso, foto con figli ed ex marito/ "Uomini della mia vita", ma è polemica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA