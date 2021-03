Ilaria Galassi “Voglio l’Isola dei Famosi!”/ “Hanno scelto Francesca Lodo, ma chi è?”

Ilaria Galassi è carica e desiderosa di tornare in Tv. L’ex ragazza di Non è la Rai potrebbe essere una perfetta concorrente di uno dei reality di Canale 5 e, in effetti, svela di aver fatto proprio di recente un provino. In diretta su RTL 102.5 News, nello spazio condotto dal giornalista Francesco Fredella, la Galassi si è lasciata andare a numerosi aneddoti interessanti, il primo sull’Isola dei Famosi 2021.

“Io ho una grande agenzia di Milano che mi segue e mi ha dato l’opportunità di fare il provino. – ha ammesso Ilaria – Credo di averlo fatto bene, sono stata me stessa che credo sia la cosa più importante, però poi non mi hanno fatto sapere niente, neanche come riserva! – la Glassi ha allora lanciato l’appello – Ilary, guarda che io ci sono eh! Anche io sono una Vip!” Ilaria è super carica e lancia anche una pesante stoccata ad una delle concorrenti che vedremo in questa edizione: “È entrata una ragazza, si chiama Francesca Lodo, ma io mi chiedo: chi è? Che cosa ha fatto? È una influencer? C’è una bella differenza tra ragazze di Non è la Rai e Passaparola!”

Ilaria Galassi: “Ecco com’era fare Non è la Rai”

In attesa di riscontro da parte di Ilary Blasi e della produzione dell’Isola dei Famosi, Ilaria Galassi è tornata con la mente ai bellissimi anni ’90 e alla sua avventura a Non è la Rai. “Gli anni ’90 sono stati gli anni più belli in assoluto. – ha ammesso in diretta su RTL 102.5 News – Adesso fanno tutto sui social, infatti i Vip adesso sono diventati influencer… insomma, mi mancano tantissimo gli anni ’90, non è più come una volta!” E sulla sua prima avventura televisiva ha svelato: “Per me era come entrare nel paese dei balocchi! Andavo a scuola, uscivo un’ora prima e per me era un grande divertimento Non è la Rai! È vero che facevamo tante prove e che Gianni Boncompagni era molto severo, però io l’ho vissuta bene, è stato un grandissimo divertimento.”



