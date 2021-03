Ilaria Galassi Vs Daniela Martani “Mi irrita!”/ “Il Visconte? Con le donne non è…”

Il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta già scatenando le prime discussioni e, soprattutto, critiche. C’è chi, in questi primi giorni di permanenza in Honduras, proprio non ha convinto il pubblico, come il Visconte Guglielmotti. Di certo non ha convinto Ilaria Galassi, l’ex ragazza di Non è la Rai che in diretta su RTL 102.5 News, nello spazio condotto da Francesco Fredella, ha lanciato stoccate a più di un concorrente dell’Isola, il Visconte in primis.

“Per me questa sera dovrebbe uscire il Visconte, mi irrita questo modo di conquistare le donne, ci vuole naturalezza!” ha tuonato la Galassi, che tra gli uomini preferisce Roberto Ciufoli: “È simpatico, comunque ha una storia anche se purtroppo si è fatto male. Poi mi piace Gascoigne che ha un passato burrascoso e chissà cosa potrebbe combinare!” ha ammesso la showgirl.

Ilaria Galassi critica Daniela Martani, invece su Vera Gemma dichiara…

Anche tra le donne c’è chi l’ha convinta e chi, invece, proprio non le suscita simpatia come Daniela Martani: “Mi irrita”, ha confessato Ilaria Galassi. Diversa invece la situazione per Vera Gemma “Mi piace a prescindere!” Cosa ne pensa, invece, la Galassi degli opinionisti dell’Isola dei Famosi? “Zorzi mi piace, è una persona cinica però lo vedo molto sincero, infatti ha attaccato subito Akash che non tanto si capisce… quante personalità ha?” E ancora “Iva Zanicchi credo che sia stata molto sincera”. Apprezzata poi la simpatia della Zanicchi e di Ilary Blasi, divertenti, per la Galassi, anche per le gaffe fatte nel corso della prima puntata.

