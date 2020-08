Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi tentatrici col Covid/ Paura dopo Temptation Island

Due tentatrici di Temptation Island sono positive al Covid-19. Si tratta precisamente di Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi. La prima ha raccontato su Instagram il suo calvario iniziato dopo una vacanza in Sardegna: “I pensieri iniziano ad affollare la mia testa. Una settimana fa ero in Sardegna in un paradiso delle vacanze. Dopo una settimana questi sembrano solo ricordi immortalati dalle scene di un film da cinepanettone all’italiana e non quelle felicemente vissute da me fino a qualche giorno fa”. Dopo aver spiegato queste emozioni ci tiene ad aggiungere: “Mi è venuto a trovare un tipo invisibile che mi ha preso e mi pressa il corpo come in una morsa me l’ha presentato una dottoressa e mi ha detto che si chiama Covid 19″, clicca qui per il racconto completo. La polmonite che l’ha colpita provoca forti dolori al minimo colpo di tosse anche se la ragazza non è a rischio vita ha pagato pesantemente un momento difficile per tutti.

ILARIA GALLOZZI E BEATRICE DAMASI COL COVID

Beatrice Damasi è l’altra tentatrice di Temptation Island col Covid 19. Anche lei di ritorno dalla Sardegna è risultata positiva. La ragazza però ha tenuto a specificare che i sintomi sono limitati a un po’ di tosse e alla febbre. Su LiberoQuotidiano leggiamo poi che le due ragazze hanno raccontato di non aver seguito alla regola quelli che sono stati gli ordini del comitato scientifico. Una questione per la quale di certo le due non hanno colpe visto che in Sardegna la situazione sembra essere diventata davvero ingestibile. L’isola è stata letteralmente presa d’assalto dai giovani che hanno deciso di passare un po’ di tempo in libertà dopo i duri mesi del lockdown. Una situazione che però rischia di farci vivere un clamoroso autogol.

Foto, il racconto di Ilaria Gallozzi





