Ilaria Gallozzi svela il cachet delle tentatrici a Temptation Island/ “Veniamo pagati giornalmente e…”

Ilaria Gallozzi svela quanto guadagnano le tentatrici: le sue dichiarazioni

Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island, ha sfatato alcuni miti legati al programma; tra questi il cachet delle tentatrici che, secondo l’ex volto del programma, ammonterebbe a 150 euro al giorno: “Ho visto un video in cui dicono che un tentatore guadagna dai 1800 ai 2500 Euro al mese. Non è così in realtà. “

E ancora: “Perché veniamo pagati giornalmente. Come molti di voi sapete Temptation Island è un programma registrato e quindi molte cose non vengono mandate in onda.” Come riporta Biccy, Ilaria Gallozzi aggiunge: “Ad esempio non vedete l’eliminazione dei tentatori. Più o meno ogni due o tre giorni i fidanzati e le fidanzate sono chiamati ad eliminare uno o due tra i tentatori, quelli che magari non hanno interagito molto con loro.” E conclude: “Quindi vengono eliminati e invece rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, i tentatori che hanno instaurato un rapporto con i fidanzati e le fidanzate. Però più o meno al giorno un tentatore guadagna dai 150 ai 200 Euro e quindi non le cifre che avete sentito”.

Ilaria Gallozzi commenta l’attuale edizione di Temptation Island

Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island, ha svelato cosa pensa dell’attuale edizione del dating show. L’ex volto televisivo ha parlato delle coppie: “Ho letto che Mirko e Perla sono già usciti insieme. Lui mi ha deluso perché se è così mi delude. Poi sono rimasta scioccata da Gabriela, 19 anni, la fidanzata di Giuseppe, ha più di 10 anni meno di me.”

Come riporta Biccy, l’ex tentatrice ha aggiunto: “Lei a 12 anni si è fidanzata. Io a 12 anni ancora giocavo con le bambola e a 19 ha fatto Temptation Island. Direi che ha bruciato le tappe nella vita. E poi c’è Manu che ha accettato il falò di confronto! Lo sapevamo già tutti che sarebbe andata così”.

