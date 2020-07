Ilaria Gallozzi, Temptation Island 2020/ Incontro con Antonio dopo il falò finale?

Penultimo appuntamento con Temptation Island 2020 e molti i colpi di scena che ci attendono ancora. Stasera si riparte con il falò di confronto tra Annamaria e Antonio, che si è interrotto a metà giovedì scorso. Lei è però furiosa a causa dell’avvicinamento del fidanzato alla bella Ilaria Gallozzi. Si tratta della tentatrice con la quale Antonio ha trascorso tutti questi giorni e alla quale si è affezionato sempre più, tanto da ammettere che ci avrebbe non solo provato ma l’avrebbe vista anche dopo questa avventura televisiva. Proprio per questo ha deciso di lasciarle il suo numero di cellulare. Il tutto sotto gli occhi della fidanzata, Annamaria, che ha quindi chiesto il falò di confronto. “Sono venuto qua e mi sono messo in gioco, ho trovato una persona che è riuscita a farmi liberare”, ha dichiarato il 33enne parlando del rapporto nato con Ilaria.

Ilaria Gallozzi e Antonio pronti per una storia dopo Temptation Island?

Antonio Martello è davvero riuscito a far breccia nel cuore della tentatrice di Ilaria Gallozzi che, alla notizia della richiesta del falò di confronto della fidanzata Annamaria, è scoppiata in lacrime. L’idea di chiudere la loro avventura a Temptation Island 2020 è stata straziante per la tentatrice, ma sarà lo stesso per Antonio? Il suo, d’altronde, è stato un saluto abbastanza freddo, non particolarmente sentito, gesto che potrebbe indicare che nei confronti di Ilaria abbia alla fine provato solo attrazione. Che possa esserci davvero un incontro con Ilaria dopo il falò di confronto con la fidanzata Annamaria? Non ci resta che attendere il finale del confronto in onda questa sera su Canale 5.



