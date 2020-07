Ilaria Gallozzi, Temptation Island/ Antonio vittima del suo fascino… lascia Annamaria

Bellissima, capelli lunghi e fisico prorompente. Si è presentata così Ilaria Gallozzi, una delle tentatrici di Temptation Island 2020, al pubblico di canale 5 e, soprattutto, ad Antonio Martello, il 33enne napoletano, fidanzato di Annamaria, che sembrerebbe ad un passo dal cadere in tentazione. Il fascino e la bellezza di Ilaria non sono passati inosservati ad Antonio Martello che ha cominciato a girare intorno alla tentatrice con cui, questa sera, potrebbe superare il limite. Dalle anticipazioni diffuse da Temptation Island, tuttavia, non vengono mostrate immagini di Ilaria e Antonio, ma la reazione di Annamaria fa pensare. Di fronte ai nuovi filmati del fidanzato Antonio, Annamaria non riuscirà a nascondere la propria delusione al punto da dirsi pronta a vedere il fidanzato andare via con la tentatrice. Cosa accadrà, dunque, tra Antonio e Ilaria? Dopo la cena della settimana scorsa nel corso della quale Martello sembrava aver fatto un passo indietro, questa sera, ci sarà la svolta?

ILARIA GALLOZZI CAUSA DELLA ROTTURA TRA ANTONIO MARTELLO E ANNAMARIA DI TEMPTATION ISLAND 2020?

Ilaria Galozzi sarà la causa della fine della storia d’amore tra Antonio Martello e Annamaria? Occhi chiari, labbra carnose e un fisico mozzafiato rendono Ilaria una vera tentatrice per Antonio che, sin dalla presentazione di Temptation Island 2020 ha ammesso di avere un debole per il genere femminile. Un lato del suo carattere che ha confermato nel corso delle prime puntate del programma condotto da Filippo Bisciglia e che, questa sera, potrebbe portare ad una vera e propria svolta. Ilaria, tuttavia, è davvero interessata ad Antonio? I fans del programma sono piuttosto scettici e sono sempre più convinti che la Galozzi stia semplicemente recitando alla perfezione il suo ruolo. Sarà davvero così? Tra Ilaria e Antonio ci sarà il bacio che scatenerà la dura reazione di Annamaria? Lo scopriremo nel corso della terza puntata di Temptation Island 2020.



