Grave lutto nel mondo della radiofonia: è morta Ilaria Iacoboni. Aveva solo 49 anni ed era una delle voci ma anche uno dei volti noti di Radio Capital, fra le emittenti storiche del nostro Paese. Ne danno notizie moltissimi media in queste ultime ore, a cominciare dal Corriere della Sera, ricordando come Ilaria Iacoboni fosse una delle voci del Tg Zero, dove vengono raccontate le notizie principali del giorno, diretto da Edoardo Buffoni.

Purtroppo la giornalista radiofonica era malata da tempo, soffriva di cancro, e in queste ore non ce l’ha più fatta, ed ha esalato l’ultimo respiro, perdendo la sua battaglia. Accanto a lei vi era il compagno ma anche il figlio, di soli 12 anni, che ovviamente avrà una vita davanti a se senza madre. Numerosi i messaggi di cordoglio in queste ultime ore giunti alla giornalista, a cominciare dai colleghi di Radio Capital, che hanno spiegato di essere affranti dopo aver ricevuto la notizia.

ILARIA IACOBONI, EDOARDO BUFFONI: “IRONICA E SOLARE

Edoardo Buffoni invece la ricorda come una collega creativa, ironica e solare, definendola una colonna portante della redazione non soltanto di Tg Zero ma anche dell’intera Radio Capital: “Ci mancherai”, aggiunge “Ma resterei per sempre con noi”, in onda. Ilaria Iacoboni era nata a Napoli e non era l’unico giornalista in famiglia visto che il fratello Jacopo, è una penna de La Stampa.

Nel corso della sua carriera è stata anche conduttrice e autrice, per una carriera radiofonica di più di 20 anni nonostante fosse molto giovane. Si ricorda anche per aver lavorato con Vittorio Zucconi e Michela Murgia, quest’ultima, scrittrice italiana morta nel 2023.

ILARIA IACOBONI, I MOLTISSIMI MESSAGGI DI CORDOGLIO

Sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Capital, l’emittente ha postato la drammatica notizia della morte e sono stati centinaia i commenti degli utenti e degli ascoltatori, che hanno voluto rendere omaggio a Ilaria Iacoboni, come ad esempio chi ha scritto: “Nooo! Mi dispiace tantissimo RIP… Condoglianze alla famiglia ed a Radio Capital” e ancora: “Mi dispiace tantissimo, Radio Capital fa parte della mia famiglia, un grande abbraccio. Condoglianze ai familiari”, quindi: “Una grande perdita, condoglianze alla famiglia e a chi le voleva bene”. Un altro utente scrive: “Radio Capital è una famiglia. I vostri nomi, le vostre voci fanno parte delle nostre vite, anche senza conoscervi personalmente. Mi dispiace tanto, mancherà sentire quel nome”.

C’è chi scrive: “Un grande abbraccio alla sua famiglia e a tutta la redazione”, ma anche: “Sincere condoglianze. Troppo, troppo giovane però.. Anche per me, Radio Capital è famiglia, da moltissimi anni”. E ancora: “Condoglianze alla famiglia e a tutti voi. Quante persone giovani sono colpite da questo terribile male”. Infine un ultimo commento: “Sono affranta, seguo Radio Capital da sempre e le voci dei suoi speaker mi hanno accompagnato ed aiutato nei miei momenti tristi con un sorriso o una riflessione… Che notizia orribile RIP giornalista brava schietta e coraggiosa”.