Ilaria Loriga è la fidanzata del cantante Gazzelle, uno degli artisti che salirà sul palco nella giornata del 1 Maggio 2025. La coppia sta insieme da qualche anno ma i due sono molto riservati e non lasciano trapelare alcuna notizia sulla loro relazione, in parte non sappiamo neanche se i due si sono lasciati o no. Ma chi è Ilaria Loriga.

Ilaria Loriga è nata a Sassari il 19 Giugno del 1998 ma la donna si è trasferita ormai a Roma da qualche anno. La giovane artista è un’attrice abbastanza nota che ha successo sia sui social che a livello lavorativo. L’abbiamo ammirata in alcuni film come Amleto è mio Fratello, 1994, Do ut Des ma ha preso parte anche a serie tv come Luna Park, Lea e I bambini degli altri.

Si è diplomata una decina di anni fa e subito dopo per alcuni ha svolto diverse scuole di preparazione per il mondo del cinema, lavorando sia con corsi di recitazione, doppiaggio e di cinema. Su Instagram ha circa 37 mila follower e sono in costante aumento: la donna aggiorna sia sul lavoro che sulla vita privata, raccontando le sue passioni e il rapporto con il resto della famiglia.

Ilaria Loriga e il legame con Gazzelle: un riserbo quasi assoluto

Sui social parla un pò di tutto ma ci sono pochi riferimenti – se non per qualche foto – al rapporto con Gazzelle ed i due, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero fidanzati dal Novembre del 2021 dove pubblicarono la loro prima foto di coppia. Ilaria Loriga e Gazzelle non parlano della loro storia ma ci sono che sembrano raccontare il loro vissuto.

Uno scatto sulla spiaggia con un tenero bacio o seduti sul divano accoccolati, poche foto ma molto significative per entrambe. Da tempo non si parla di loro ma Gazzelle ha parlato, senza fare nomi, di come si sente in questo momento e di quali sono i suoi obiettivi relativi alla vita privata in futuro:

“Ho una relazione ma non so se in futuro voglio sposarmi o avere un figlio” e Gazzelle a Repubblica ha sottolineato le difficoltà della nostra generazione e ha chiarito: “Noi 30enni veniamo da un mondo che non c’è più, i social hanno cambiato le basi e alcuni modelli del passato ora sono inapplicabili”.