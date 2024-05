Ilaria Loriga, chi è la fidanzata Gazzelle/ Attrice di serie tv da Luna Park a Lea e i bambini degli altri

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Gazzelle, Flavio Bruno Pardini questo il vero nome del cantautore romano, e la fidanzata Ilaria Loriga. Una storia d’amore vissuta in gran segreto visto che Gazzelle non ama parlare della sua vita privata e sentimentale. Discreto e riservato, il cantautore predilige vivere la sua relazione lontano da occhi indiscreti e dall’occhio del gossip. Stessa cosa anche per Ilaria Loriga, la ragazza originaria di Sassari, ma da anni vive a Roma dove lavora come attrice, il suo nome, infatti, è legato a tantissime serie televisive e film.

Gazzelle/ Dopo Sanremo conquista l'Arena e punta a San Siro: "la musica mi ha salvato, scrivo per me stesso"

Tra i lavori a cui Ilaria ha partecipato ci sono: la serie “Luna Parka” disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix, ma anche “Lea e i bambini degli altri”, la serie trasmessa sulla Rai con protagonista Anna Valle.

Chi è Ilaria Loriga, la fidanzata di Gazzelle attrice che ha partecipato a diversi film tra cui “Amleto è mio fratello”

Ma chi è Ilaria Loriga, la fidanzata di Gazzelle? Classe 1998, Ilaria è nata il 19 giugno a Sassari, in Sardegna sotto il segno dei Gemelli, da molti anni si è trasferita a Roma dove ha iniziato a farsi conoscere ed apprezzare nel mondo della recitazione. Ilaria, infatti, è un’attrice e ha partecipato a diversi film tra cui segnaliamo: “Amleto è mio fratello”, “1994” e “Do ut des”. Non solo film per il grande schermo, visto che il talento di Ilaria si è fatto notare anche in serie tv di grande successo e popolarità sia per il piccolo schermo che per le piattaforme streaming.

Ilaria Loriga, la fidanzata Gazzelle/ Da due anni coppia fissa: "se sei innamorato è bello"

E ancora, Ilaria ha partecipato anche a diversi spot pubblicitari, infatti oltre alla passione per il cinema e la recitazione, la fidanzata di Gazzelle è una ragazza molto sportiva e appassionata di basket, danza ed studiato anche doppiaggio, dizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA