Ilaria Macchia e Giuliano Sangiorgi vivono da anni un'intensa storia d'amore. I due non sono sposati ed hanno due figli, Stella e Michele.

Tanti ospiti per il concerto a San Siro di Elisa, evento che andrà in prima serata su Canale 5 Giovedi 11 Settembre e che vedrà tanti grandi protagonisti tra cui Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro e grande artista a livello nazionale ed internazionale, avente tra l’altro una grande amicizia con la nota cantante. Da anni Giuliano Sangiorgi vive una bellissima storia d’amore con Ilaria Macchia.

Cesare Cremonini, chi è il noto cantante / L'amore per Bologna e i flirt, poi il legame con Caterina Licini

La donna non è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo ma ha avuto negli anni un grandissimo legame con il noto cantante. Andiamo a vedere nello specifico chi è Ilaria Macchia; nasce a San Donato, in provincia di Lecce, ed è una famosa scrittrice e sceneggiatrice. Ha iniziato a studiare a Roma e li si è formata mostrando tutto il suo talento.

Silva e Marino Toffoli, chi sono i genitori di Elisa/ "Con mio padre non ho avuto un rapporto..."

Ilaria Macchia ha scritto il suo primo libro nel 2017 con ‘Ho visto un uomo a pezzi’. Il primo di tanti altri e alcuni sono stati anche trascritti in opere cinematografiche come ad esempio La Storia, romanzo di Elsa Morante che lei ha riadattato per le telecamere Rai. Ha collaborato anche all’opera su Netflix e parliamo quindi di un personaggio comunque molto famoso.

Ilaria Macchia, chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi

Ilaria Macchia e Giuliano Sangiorgi non sono sposati ma per scelta assolutamente personale. I due hanno avuto due figli, Stella nel 2018 e poi Michele, nato invece nel Marzo di quest’anno. Nonostante parliamo di una scrittrice famosa la donna non è mai voluta stare al centro dell’attenzione ed i due tendono a tenere il proprio legame molto riservato.

Emanuel Lo, ecco chi è / "Una scintilla fin da subito", l'amore per Giorgia e il figlio Samuel

Basti pensare che sui social quasi mai Ilaria, comunque abbastanza attiva, tende a mantenere riservata la loro storia, pubblica foto del lavoro e della loro casa ma raramente del suo legame con Giuliano anche se i due sono più innamorati che mai. Giuliano ha raccontato cosi il loro legame ai microfoni di Vanity Fair:

“Siamo davvero perfetti, siamo l’amore che non ha affanni. Possiamo stare giorni a casa a scrivere senza incontrarci e viviamo il nostro amore senza alcuna ansia”. Ilaria ha raccontato di aver sofferto da piccola il fatto di esser figlia unica e anche per questo ha deciso di dare un fratello a Stella e quest’anno ha coronato il suo sogno, con Giuliano, dando la vita a Michele