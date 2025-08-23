Ilaria Macchia, compagna di Giuliano Sangiorgi, chi è: scrittrice e sceneggiatrice è la mamma di Stella e Michele, i suoi due figli

Solo pochi mesi fa Giuliano Sangiorgi è diventato papà per la seconda volta. Dopo la nascita di Stella, nata nel 2018, il cantante e Ilaria Macchia hanno avuto un altro bambino. Il piccolo Michele, nato a marzo, è stato cercato a lungo dalla coppia che non è riuscita, almeno inizialmente, nell’intento di allargare la famiglia, almeno fino all’arrivo del maschietto di casa. La compagna di Giuliano Sangiorgi, a 43 anni, ha dunque vissuto la sua seconda gravidanza, fortunatamente senza problemi anche se con un pizzico di incoscienza in meno rispetto a sei anni prima, quando era nata Stella.

Michele è stato un bambino fortemente voluto proprio perché Ilaria è cresciuta da figlia unica e ha sempre desiderato dare un fratellino a Stella. Ma al di là del suo essere mamma, chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi e cosa fa nella vita?

Ilaria Macchia, chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi: lavora in tv

Sebbene lavori nel mondo dello spettacolo anche lei, Ilaria Macchia, la compagna di Giuliano Sangiorgi, è molto riservata. Per questa ragione poche volte si è lasciata andare ad interviste o confessioni social, vivendo con estrema riservatezza il suo lavoro e la sua splendida famiglia. Ilaria Macchia è originaria della Puglia, così come il compagno: viene da San Donato, in provincia di Lecce.

Il suo ambito lavorativo non è la musica, ma il cinema. Si è formata infatti al Centro sperimentale di Roma, per poi diventare una sceneggiatrice e negli anni anche scrittrice. Diversi i lavori di successo alle spalle di Ilaria Macchia, che negli ultimi mesi ha temporaneamente messo in pausa la carriera per la nascita del piccolo Michele. Nonostante l’amore con Giuliano Sangiorgi vada avanti da tantissimi anni ormai, i due non sono mai convolati a nozze: profondamente legati e uniti, non hanno mai sentito l’esigenza di sposarsi.