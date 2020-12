Ilaria Macchia e Stella, compagna e figlia Giuliano Sangiorgi/ “Amarvi è una cosa…”

Ilaria Macchia e Stella sono rispettivamente compagna e figlia di Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro. Un amore importante quello che lega il leader dei Negramaro alla scrittrice e sceneggiatrice conosciuta per aver lavorato a diversi film di successo come “Non è un paese per giovani”. Non solo, Ilaria è anche una autrice di successo con diversi libri e titoli pubblicati tra cui “Ho visto un uomo a pezzi”. Nata e cresciuta in un piccolo paese della provincia di Lecce, Ilaria sin da ragazzina si è appassionata alla scrittura e successivamente si è laureata in Cinema specializzandosi presso il Centro sperimentale di cinematografia. L’amore per il cinema e per la scrittura sono sicuramente due delle cose che l’accomunano al compagno Giuliano Sangiorgi con cui vive da anni e con cui ha deciso di mettere su famiglia. La coppia, infatti, lo scorso 3 novembre 2018 ha allargato la famiglia visto che è nata la piccola Stella. Una gioia immensa per entrambi che ha sicuramente cambiato, in meglio, le loro vita.

Giuliano Sangiorgi, le parole per la figlia Stella

In particolare è Giuliano Sangiorgi a dedicare alla piccola Stella, la figlia nata dall’amore con Ilaria Macchia, delle vere e proprie poesie come quella condivisa sui social in occasione del suo secondo compleanno “Sdraiata finalmente fuori dalla pancia di tua madre, sul suo petto, quando ti hanno messo tra le mie braccia con un ‘Papà tocca a te, devi lavare tua figlia!’, quando tutti alle mie spalle, medici e infermieri, mi hanno chiesto di cantarti una canzone e io l’ho fatto (avrei potuto esaudire qualsiasi richiesta in quel momento, tanto era tutto magico, tanto eri tu meraviglia…), quando hai smesso di piangere, guardandomi dritto negli occhi ora spalancati come se fossero stati sempre lì, davanti a me, allora, solo allora ho capito: sono un altro uomo, pronto a tutto per amarti. E ho capito che sei stata tu a farmi capire” – ha scritto nella lunga lettera il leader dei Negramaro. Ma le parole d’amore non finiscono qui, visto che Sangiorgi ha aggiunto: “ho capito che amarti è una cosa leggera e profonda, come non ci si riesce proprio a spiegare. Ho capito che tu non sei solo mia figlia, ma sei Stella, una creatura incantevole, speciale, con la sua vita, tutta e solo sua, con il suo binario da seguire, con i suoi sogni, le sue speranze, i suoi desideri”. Sul finale il suo augurio, ma anche una promessa per la piccola Stella: “sarò un sorriso sulla tua bocca e questo voglio essere per te, il sorriso tuo più grande, niente più…”. Che dire una lettera bellissima ed emozionante.



