Ilaria Macchia, moglie Giuliano Sangiorgi/ “In casa a scrivere senza mai incontrarci”

Ilaria Macchia, chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi

Ilaria Macchia è la compagna di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Un grande amore quello tra i due che non si sono ancora sposati, anche se fanno coppia fissa da tantissimi anni. La coppia è più unita e innamorata che mai, ma non hanno mai sentito l’esigenza di convolare a nozze. Ma chi è la compagna del popolare cantautore italiano? Scrittrice e sceneggiatrice, la compagna di Giuliano Sangiorgi non è famosa e conosciuta nel mondo dello spettacolo per via del suo carattere introverso e schivo. La scrittrice, infatti, ha sempre preferito restare lontana dai riflettori e dal mono dello spettacolo.

Entrambi originari della Puglia, dall’amore tra Ilaria e Giuliano è nata anche una splendida bambina di nome Stella, primogenita della coppia nata nel 2018. Proprio il cantante durante un’intervista rilasciata alla stampa ha raccontato: “possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci”.

Ilaria Macchia e Giuliano Sangiorgi: un grande amore

Ilaria Macchia è sceneggiatrice e scrittrice, ha lavorato in un film diverso, tra cui “Non è un paese per giovani”. Ha scritto anche libri di qualità, tra cui “Ho visto un uomo a pezzi”. Macchia è nata e cresciuta a Lecce-San Donato, dove ha sviluppato un amore precoce per la scrittura. Si è laureata in Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Macchia, anch’essa salentina e originaria del comune di San Donato di Lecce, è stata attratta presto dal mondo della scrittura. Ha frequentato la scuola di cinema e in seguito ha scritto sceneggiature per il cinema, prima per la compagna di Giuliano Sangiorgi e poi per se stessa.

