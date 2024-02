Ilaria Mongiovì chi è, il debutto a Ti lascio una canzone/ “E’ stata un’esperienza molto bella”

Ilaria Mongiovì chi è: dal successo di Notre Dame a Tale e Quale Show

Ilaria Mongiovì, attrice e cantante, è un volto già noto della televisione italiana. Nota per aver partecipato al programma Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, ai microfoni di SuperguidaTv dichiarava: “Avevo 15 anni, è stata un’esperienza molto bella. Ha fatto tanto da contorno il gioco, l’inesperienza e l’incoscienza che hai quando sei piccolo, adolescente e vivi tutto come se fosse un gioco, una novità, qualcosa da scoprire. ”

E ancora: “Senti poco il peso della responsabilità, di fare bene, pensi solo a divertirti, a giocare con i tuoi compagni, a fare quell’avventura e quel giochino di stare un po’ sul palco che poi era anche un palco importante perché era quello dell’Ariston. Se ci penso adesso… La ricordo con molto piacere“. Il successo maggiore, però, è arrivato grazie al musical Notre Dame De Paris. Nel 2023 è entrata nel cast di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Dopo gli studi ha debuttato nel programma SuperNova Show che dato il via alla sua carriera in teatro.

Ilaria Mongiovì gossip e vita privata

Se dal punto di vista della carriera si conosce molto, altrettanto non si può dire della vita privata. Ilaria Mongiovì è molto riservata ed è difficile capire se sia fidanzata o meno. Sul web in molti hanno fatto il nome Maurizio Bossoli con il quale sarebbe apparsa in una foto in atteggiamenti amorosi.

Non c’è comunque conferma sulla sua vita sentimentale, sui social non compare con nessuno di recente. E’, dunque, un punto interrogativo al momento.











