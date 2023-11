Ilaria Mongiovì “Sanremo? E’ un sogno ma nel 2024 no”/ “Ho iniziato a cantare sulle gambe di papà”

Ilaria Mongiovì, cantante vincitrice di Tale e Quale Show, è stata ospite ieri del programma Rai Generazione Z. Le prime parole sono state proprio per la vittoria dello show di Carlo Conti: “Ho provato tanta emozione al momento della premiazione, per me è stata una grande sorpresa, mi tremavano le gambe e non me l’aspettavo”. Sui suoi primi passi nel canto: “Ho iniziato a 5 anni, provai a are le audizioni per il Coro dell’Antoniano e non andò bene, ma comunque ho proseguito. Nel corso degli anni ho pensato anche a tanti Piani B”. Ilaria Mongiovì ha partecipato anche Ti Lascio una canzone quando era una bambina, programma condotto da Antonella Clerici, poi c’è stato il musical Notre Dame de Paris: “E’ stato un grande viaggio, si è creato con i colleghi una sorta di famiglia”.

Ma la vedremo a Sanremo Ilaria Mongiovì? “Non lo so – ha ammesso – non è ancora nei miei piani e nei miei progetti ma speriamo presto perchè il Festival è un po’ il coronamento di una carriera di un cantante. Nel 2024 no ma speriamo presto”, ha aggiunto l’artista. Sui social: “Io ho un profilo Instagram ma non lo uso moltissimo, non sono molto social, non è la mia attitudine. Condivido qualcosina ma non ho la vocazione, la chiamata, ci vuole talento anche per quello ed io non ce l’ho”.

ILARIA MONGIOVI’: “ECCO LA MIA IMITAZIONE PREFERITA A TALE E QUALE”

Tornando a Tale e Quale Show: “L’imitazione preferita è stata quella di Liza Minelli, è stata uno dei miei miti da ragazzina. A Ti lascio una canzone la conobbi dal vivo ma non sapevo chi fosse, avevo 15 anni e non c’erano i social. Mio padre me l’aveva descritta come una grandissima poi quando l’ho vista è stata una rivelazione, da quel momento mi sono innamorata”.

Sulla bellezza Ilaria Mongiovì ha spiegato: “Oggi conta ma me ne curo il meno possibile, mi curo nella norma, mi interessa di più quella interiore”. Infine sulla famiglia ha raccontato: “Ho iniziato a cantare sulla gambe di papà, in braccio a lui cantavamo e lui suonava la chitarra, la mia famiglia mi è sempre stata vicina”.

