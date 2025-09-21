Ilaria Salis martedì saprà se le verrà revocata l'immunità europea: sull'europarlamentare di AVS pesano soprattutto i voti del PPE

Si avvicina il momento della verità per Ilaria Salis che vede la sua immunità parlamentare – garantita dall’elezione a Bruxelles tra le file dell’Alleanza Verdi-Sinistra – traballare a causa di una mozione presentata dal deputato spagnolo Adrian Vazquez Lazara: una questione delicata perché se l’eurodeputata dovesse perdere i privilegi concessi dall’elezione, finirà quasi certamente in un carcere ungherese in attesa di un processo che avrà un sapore del tutto politico e che quasi certamente non finirà bene per Ilaria Salis.

Per capire meglio la situazione in cui si trova Ilaria Salis è importante tornare indietro fino al febbraio del 2023 quando prese parte a una manifestazione neofascista a Budapest rendendosi protagonista – secondo l’accusa ungherese – del pestaggio di alcuni manifestanti: venne arrestata e per 15 lunghi mesi non si è saputo nulla di lei, fino a quando non è apparsa in una foto incatenata a mani e piedi che ha fatto immediatamente – almeno, in Italia – il giro del web e dei quotidiani.

Per salvarla dalle carceri ungheresi, gli esponenti di AVS decisero di candidare Ilaria Salis alle Elezioni Europee e così riuscì a ottenere l’immunità e a scongiurare il rischio di un processo con un esito del tutto ovvio: una decisione, tuttavia, alla quale si è opposta l’Ungheria e che ha recentemente ottenuto l’appoggio di Lazara che ritiene – secondo i regolamenti europei – illecito concedere l’immunità per un reato compiuto prima dell’inizio di un mandato parlamentare.

Il destino incerto dell’immunità per Ilaria Salis: il peso (fondamentale) del PPE e le voci sullo “scambio” con Peter Magyar

Proprio sulla mozione di Lazara si giocherà la libertà di Ilaria Salis con una votazione – la prima di due – fissata per la giornata di martedì 23 settembre e la seconda – probabilmente – per l’inizio di ottobre: a pesare in entrambi i contesti sarà soprattutto la linea che adotterà il PPE visto che sappiamo per certo (salvi gli eventuali “falchi tiratori”) che i partiti di sinistra voteranno contro la revoca e i partiti di destra a favore; mentre non emerge alcuna linea ufficiale da parte del PPE.

Il 23 settembre, i voti del PPE peseranno per sette dei 25 presenti nella commissione chiamata a scegliere il destino di Ilaria Salis, mentre nella votazione del prossimo ottobre (in plenaria) saranno 187 e in entrambi i casi servirà che almeno un terzo di loro votino a favore del “non luogo a procedere” per salvare Ilaria Salis; mentre in caso il PPE compattamente votasse a favore della revoca non ci sarà nulla da fare per evitarle il processo.

Sul voto per l’immunità di Ilaria Salis, però, potrebbe pesare anche il similare voto sull’eurodeputato Peter Magyar: si tratta di un oppositore di Orban accusato del furto di un cellulare e che fa parte del PPE con l’idea che possa diventare una sorta di “moneta di scambio” tra i popolari e la sinistra affinché si possano salvare entrambi; ma – va detto – si tratta solamente di ipotesi e attualmente non c’è certezza di un possibile scambio di favori, così come non c’è certezza per il salvataggio di Ilaria Salis, con l’ulteriore complessità (lo dicevamo già prima) dei possibili falchi tiratori dato che il voto di martedì sarà segreto.