Ilaria Sambinello è stata campionessa di Sarabanda e stasera parteciperà al Torneo dei Campioni: ha una grande passione per i Beatles

Stasera il pubblico di Italia1 non potrà perdersi Sarabanda – Il torneo dei campioni perché si giocherà con la musica, con i titoli giusti delle canzoni, con la band in studio e tanti concorrenti che si sfideranno all’ultima nota con la speranza di potersi portare a casa un ricco montepremi di centomila euro. Tra questi anche Ilaria Sambinello.

La donna ha 37 anni ed è di Vigevano. Lavora in un’azienda di abbigliamento e la sua passione per la musica è davvero grande infatti ha partecipato a più di trenta concerti di Ligabue e ha una passione sfegatata per i Beatles, infatti ha due tatuaggi dedicati al leader Paul McCartney. È fidanzata con Stefano e ha una cagnolina.

Ilaria Sambinello ha partecipato a Chi vuol essere milionario: quanto ha vinto

Prima di arrivare a essere una delle campionesse della nuova edizione di Sarabanda con la conduzione di Enrico Papi, Ilaria Sambinello ha avuto modo di partecipare in veste di concorrente al quiz di Gerry Scotti Chi vuol essere milionario? Tra l’altro si è portata a casa una cifra importante come quella di 70mila euro.

Non sarà una strada facile verso il montepremi di centomila euro perché la donna si dovrà scontrare con Giuliano, che è stato campione per diverse puntate a inizio stagione, senza contare Gengis Khan che però non ha mai vinto denaro, e infine Marco Briano che è l’unico che è riuscito a portarsi a casa un montepremi di più di 120.000 euro.

