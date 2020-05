Ilaria Seghesio in body painting, Ciao Darwin 7/ L’accusa:”Hai tette rifatte”, la replica non lascia dubbi

Pubblicità

Ilaria Seghesio è orgogliosa della sua diversità e a Ciao Darwin 7 è una delle protagoniste assolute. Qualche appassionato del programma ricorderà la famosa discussione contro una concorrente dei Normali, visto che sulle pagine social dello show ha fatto il pieno di visualizzazioni il video della lite. Ilaria Seghesio si presenta “fieramente diversa” durante la puntata, mostrandosi completamente nuda ma coperta da disegni colorati sul corpo. “Sono Ilaria, 20 anni. Volevo dire una cosa: sono diversissima. I veri indossatori di maschere siete voi dei Normali”, dice urlante. “Perché per confermarvi alla società siete costretti tutti i giorni a non essere voi stessi e non potete ammetterlo. Indossate maschere ovunque“. Le sue parole, manco a dirlo, scatenano una rabbiosa reazione da parte dei Normali, che rilanciano: “siete tutte rifatte!“.

Pubblicità

Ilaria Seghesio provoca i Normali a Ciao Darwin

Ilaria Seghesio ha abbandonato la tribunetta del suo Team per mostrarsi come mamma l’ha fatta davanti agi occhi della concorrente che la criticava. “Avrai una seconda!”, le dice la sua rivale. Bonolis non è d’accordo e si complimenta per le curve della ventenne, che a suo dire porterebbe una terza. Nonostante la sua partecipazione a Ciao Darwin, Ilaria Seghesio non è esplosa sui social in termini di popolarità. Sono infatti poco più di mille i follower accumulati su Instagram, un numero che dopo la puntata di questa sera potrebbe lievitare. Grande attesa per la lite che la vede protagonista nella replica della settima stagione di Ciao Darwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA