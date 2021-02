Ilaria, sorella Samantha De Grenet/ “Sette mesi senza parlarci, non ci siamo capite”

La ciliegina sulla torta della puntata di oggi per Samantha De Grenet potrebbe essere l’arrivo in casa di Ilaria, la sorella. Proprio nei giorni scorsi la bella conduttrice, affiancata da Rosalinda Cannavò, ha deciso di fare una torta al cioccolato, la caprese, dedicandola alla sorella Ilaria con tanto di cuore e buon compleanno per lei, la sua Iaia. Ma chi è Ilaria De Grenet e cosa fa nella vita? Chi ha seguito la conduttrice anche all’Isola dei Famosi, sa bene che è la minore tra le due, è una che si occupa di pubbliche relazioni e anche della creazione di eventi. Ilaria de Grenet è anche mamma di una bambina che ha poco più di 10 anni, nipote di Samantha, la piccola Andrea Giulia. Le tre sono molto amiche e amano passare del tempo insieme ma è vero anche che tra le due De Grenet non è filato sempre tutto liscio.

Ilaria, sorella Samantha De Grenet, chi è e che lavoro fa?

La stessa vippona nella casa ha raccontato di essere molto simile al padre a differenza della sorella Ilaria de Grenet che è un po’ caciarona e magari anche un po’ più “ragazza” rispetto a lei e forse proprio questo che le due non si sono parlate per mesi anche se non conosciamo bene le ragioni. Samantha e Ilaria sono sempre state molto legate e non si sono parlate per ben 7 mesi ma poi sono riuscite a tornare sui binari: “Diciamo che non ci siamo comprese, non ci siamo capite e ci siamo allontanate.. Tutti hanno avuto il divieto di mettersi in mezzo, siamo grandi e dobbiamo gestirci le cose da sole…“. Le due avranno modo di vedersi questa sera al Grande Fratello Vip 2020?



