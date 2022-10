Ilaria Spada e Ettore, moglie e figlio Kim Rossi Stuart/ “Sono spudoratamente felice”

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: dopo un mese e mezzo il primo figlio

Ilaria Spada e Ettore sono la moglie e il figlio di Kim Rossi Stuart. Dal loro amore sono nati altri due figli: prima il secondogenito Ian e recentemente il terzo figlio. “Sono spudoratamente felice. Ho la sensazione che il mio corpo non riesca a trattenerla tutta questa felicità: la bambina non mi fa dormire molto ma del resto con i suoi fratelli Ettore e Ian Maria è stata la stessa cosa…” le parole dell’attrice che ha rilasciato una lunghissima intervista a ‘Vanity Fair’. Una mamma impegnata anche sul lavoro, visto che poco dopo la seconda gravidanza ha sfoggiato un fisico da urlo partecipando alla commedia “Tutta un’altra vita”, accanto Enrico Brignano.

Ilaria Spada, moglie Kim Rossi Stuart/ "Ci siamo scelti per sempre". I tre figli

L’attrice è felicemente sposata con Kim Rossi Stuart che ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per lei. “Ci siamo detti tutto la sera che ci siamo conosciuti” ha confessato l’attrice a Vanity Fair – “Ettore è stato concepito dopo un mese e mezzo che stavamo insieme. Ma non è stato un colpo di testa, una di quelle cose che fai quando sei pazzamente innamorato. Nelle cose che contano siamo identici. Come due macchine con carrozzerie diverse e lo stesso motore”.

ILARIA SPADA, MOGLIE KIM ROSSI STUART E FIGLI/ "La mia famiglia viene prima di tutto"

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: innamorati più che mai

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono inseparabili. Dopo soli sette anni di convivenza, la coppia ha deciso di promettersi amore eterno con una bellissima cerimonia nuziale. Dopo il matrimonio è arrivato anche il secondo figlio a suggellare un rapporto che d’amore importante.

Proprio l’attore, intervistato da Mara Venier a Domenica In, ha ribadito quanto la famiglia sia importante nella sua vita: “oggi la cosa che vale più di tutto è la mia famiglia. Mia moglie Ilaria Spada e i miei figli vengono prima di ogni cosa. Credo che la vita talvolta ci venga veramente portata via dall’ambizione, dalla malattia che abbiamo di dovere dominare e di raggiungere chissà quali obiettivi, scordandoci delle cose realmente importanti”.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: è nato il terzo figlio/ Top secret il nome del bebè

© RIPRODUZIONE RISERVATA