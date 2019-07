Ilaria Spada, il parto si avvicina?/ Kim Rossi Stuart papà bis: “Conto i giorni”

Ilaria Spada è incinta del suo secondo figlio. Questa non è di certo la notizia di oggi visto che la bella attrice è stata già immortalata con il pancione sui settimanali di gossip ormai mesi fa e, in particolare, dallo scorso aprile. La novità del giorno è che Ilaria Spada è apparsa sui social oggi, per la prima volta con il pancione, annunciando ufficialmente di fatto la sua gravidanza. Fino a questo momento non era arrivato nemmeno una foto social, un annuncio o un comunicato ufficiale, ma finalmente una delle attrici più riservate, dolce metà di una coppia che della vita privata non ha voluto mai parlare ai giornali e sui social, alla fine ha ceduto mostrandosi in splendida forma e con un pancione che sembra ormai pronto per il momento clou, quello della nascita. Lei stessa ha scritto “conto i giorni e le nuvole” postando la foto su Instagra e lasciando intendere che forse è davvero vicino il momento del parto.

ILARIA SPADA MOSTRA IL SUO PANCIONE SUI SOCIAL

Lo scorso aprile la gravidanza di Ilaria Spada era già evidente e le sue forme mostravano già un pancino che non era di certo quello delle prime settimane e, a conti fatti, l’attrice potrebbe già partorire proprio ad agosto o, al più tardi, a settembre per la gioia del papà Kim Rossi Stuart e di tutti i fan che amano e seguono la coppia. I due hanno un altro bambino, Ettore, 7 anni, e si sono sposati in gran segreto lo scorso marzo con un matrimonio privato e con pochi intimi tra cui non è mancata la “madrina” del loro rapporto, Caterina Balivo. Il loro primo incontro è avvenuto proprio cena a casa della conduttrice, la stessa Ilaria Spada ha raccontato: “Ci siamo conosciuti nello sgabuzzino di casa Balivo. Mi viene da ridere perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto “Ah! Mi unisco”. Non ci siamo più alzati“. L’incontro ha dato i suoi frutti e, presto, ne darà anche un altro.

Ecco la foto postata su Instagram:





