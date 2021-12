Ilaria Spada/ Kim Rossi Stuart e il terzo figlio in arrivo: “La famiglia è tutto”

“La famiglia è il centro di tutto”. Le parole sono quelle di Ilaria Spada, la celebre attrice moglie di Kim Rossi Stuart che oggi, 1 dicembre, sarà ospite di Amadeus nel nuovo appuntamento coi Soliti Ignoti su Rai1. Per Ilaria Spada c’è la famiglia al primo posto nella sua vita, d’altronde la sua a breve si allargherà con una nuova vita.

Solo poche settimane fa l’attrice ha infatti annunciato di essere incinta del suo terzo figlio: “Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano”, ha raccontato Ilaria Spada in una recente intervista, facendo sapere di aver trovato invece oggi un equilibrio perfetto. Il terzo figlio nascerà tra pochi mesi, a febbraio 2022, e avrà ad accoglierlo i fratelli maggiori Ettore, nato nel 2011, e Ian, nel 2019.

Ilaria Spada, momento magico insieme al marito Kim Rossi Stuart

Un figlio arrivato in un momento tanto difficile, come quello della pandemia, quanto per lei e suo marito Kim Rossi Stuart magico. “Un momento magico in un contesto drammatico come la pandemia, una strana incomprensibile magia all’interno del nostro nucleo famigliare. Un’insospettabile gioia che abbiamo condiviso nonostante tutto quello che ci stava accadendo intorno”, ha raccontato l’attrice, come riporta Vanity Fair. Ricordando come in quel periodo così drammatico, che risale a soli pochi mesi fa, “A un certo punto ho smesso di guardare le notizie al tg perché era troppo forte il dolore. In quel periodo abbiamo sperimentato una vita semplice fatta di poche cose che forse nasconde il grande segreto della felicità”.

