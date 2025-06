Ilaria Spada, ospite oggi a La Volta Buona, si è commossa nel ricordare gli albori del suo amore per il marito Kim Rossi Stuart.

Sul set impressiona per le sue capacità interpretative, nello studio de La Volta Buona anche per la sua capacità di emozionarsi quando si parla di amore; Ilaria Spada è stata oggi ospite di Caterina Balivo e, praticamente alla prima domanda mirata, non è riuscita a trattenere la commozione. La conduttrice l’ha infatti incalzata su una delle sue canzoni preferite, ‘Sinno me moro’ di Gabriella Ferri, un brano che si lega in maniera intensa alla sua storia d’amore con il marito Kim Rossi Stuart.

Kim Rossi Stuart, chi è: nel mondo del cinema fin da bambino/ La moglie Ilaria Spada: insieme 3 figli e...

“L’ho cantata molto spesso con un gruppo che si chiama L’Orchestraccia… Io amavo questa canzone e mio marito, che all’epoca l’avevo conosciuto da poche settimane – Kim Rossi Stuart – mi dedica proprio questa canzone”. Inizia così il racconto di Ilaria Spada a giustificazione delle lacrime di commozione. Un brano che è stato emblematico nel suo rendersi conto dei sentimenti che oggi la legano al marito, Kim Rossi Stuart. “Io ero alle Maldive con mia madre che, invece che avere me centrata, mi ritrova completamente in estasi perchè in un’intervista mi aveva dedicato questa canzone… A quel punto non ho avuto più dubbi sul fatto che fosse l’amore della mia vita. Colpita dal suo romanticismo e soprattutto non me l’aspettavo perchè è molto riservato”.

Kim Rossi Stuart, chi è? Moglie Ilaria Spada incinta del quarto figlio/ "Famiglia numerosa? Molto difficile"

Ilaria Spada a La Volta Buona: “Quarto figlio? Per ora non è nei programmi, però…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata a La Volta Buona, Ilaria Spada ha rispedito al mittente anche le critiche di coloro che la definiscono ‘la moglie di Kim Rossi Stuart’ come a sminuirla. “Fastidio per essere definita la moglie di Kim Rossi Stuart? So che non è una tua domanda altrimenti non me l’avresti mai fatta. La verità è che io sono proprio una sua fan sfegatata, quando viene riconosciuto per strada io provo un godimento…”.

A proposito dei rumor sulla presunta quarta gravidanza per via di alcune foto che sembravano mettere in evidenza un pancino sospetto, Ilaria Spada ha invece spiegato: “Non so darmi una spiegazione, a volte dipende da come ti riprendono”. Dunque, nessun quarto figlio in arrivo e a proposito di tale ambizione ha spiegato: “Non è nei programmi però la vita, come abbiamo visto, sfugge al nostro controllo…”.

COSA SARÀ/ Il film che ricorda l'occasione che può arrivare affrontando un male