Il giallo di Ilaria Sula stamane a Storie Italiane, la povera ragazza uccisa a Roma dal suo ex fidanzato Mark Samson, 23enne filippino. Vito Francesco Paglia, inviato di Storie Italiane, ha spiegato che gli inquirenti stanno cercando di comprendere la posizione dei genitori dell’ex fidanzato di Ilaria Sua, per capire se se lo stesso sia stato aiutato durante l’omicidio, non ci sarebbe il favoreggiamento perchè sono consanguinei ma la complicità. “Era forte, era un’atleta”, racconta un amico del ragazzo e ciò potrebbe far pensare a nessun coinvolgimento di terzi in questo terribile omicidio.

Ma perchè il giovane ha tenuto il corpo di Ilaria Sula per 20 ore prima di sbarazzarsi dello stesso cadavere e occultarlo in una valigia. Attualmente è in corso una udienza di convalida del fermo durante il quale il giovane risponderà alle domande degli inquirenti. Mark Samson ha già confessato l’omicidio e ha già spiegato dove si trovava il cadavere, mentre restano i dubbi sul possibile movente dell’omicidio: “Sembra che Ilaria Sula abbia ricevuto una notifica da un’app di incontri e questo avrebbe fatto scattare la furia di Mark Samson, che l’avrebbe colpita con tre coltellate al collo e i genitori non si sarebbero accorti di nulla”, spiega Vito Francesco Paglia, inviato di Storie Italiane.

ILARIA SULA, UNA VICENDA ANCORA DA CHIARIRE

Insomma, una vicenda ancora tutta da chiarire. Ricordiamo che il 23enne filippino ha anche depistato le indagini, visto che ha utilizzato il telefono della fidanzata, già morta, inviando i messaggi ai suoi famigliari, cercando di rincuorarli e facendo in modo che nessuno la cercasse dopo la sua sparizione.

Mark Ramson, stando a quanto ha dichiarato alle forze dell’ordine, avrebbe ucciso dopo un raptus di follia, colpendo la ragazza con tre coltellate al collo: ovviamente il tutto va ancora chiarito a 360 gradi, resta il fatto che siamo di fronte all’ennesimo femminicidio degli ultimi mesi in Italia, una piaga che purtroppo non sembra voler trovare la parola fine.

ILARIA SULA, LE PAROLE DELL’AMICA E DELLA VICINA DI CASA

Un’amica di Ilaria Sula ha raccontato: “Io non ho parlato con Ilaria, io parlavo con il fidanzato che si spacciava per lei. Io le avevo scritto domenica scorsa e lui mi aveva risposto alle 2:00 di notte. Lui aveva messo anche una storia falsa sul suo profilo Instagram dove scriveva che stava bene e ringraziava tutti per le ricerche. Lui si spacciava per lei e rispondeva ai messaggi delle persone per far credere che fosse lei. Io ci ho parlato molte volte in privato, scherzavamo molto, era molto solare al lavoro, nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successo. Io li ho visti sempre carini, le ho sempre fatto i complimenti perchè sembrava un ragazzo serio. Comunque lei era piuttosto riservata e non raccontava mai troppe cose, ma da quello che emergeva sembrava che stessero bene. A me ha raccontato che Mark è stato il suo primo ragazzo, dopo che lui si è avvicinato a lei. A me spaventa il fatto di essere stato vicina ad un assassino”, poi conclude: “Non credo ad un omicidio premeditato, penso più ad un raptus di rabbia, avrà preso un coltello che c’era lì”.

Una vicina di casa di Mark Samson aggiunge: “Io conosco Mark da quando era piccolo. Era un ragazzo tranquillo, normale, un po’ chiuso. Lo abbiamo visto l’ultima volta qualche giorno fa mentre andava al lavoro, ma era da solo, non con lei. L’ho visto la settimana scorsa, non ci saremmo mai aspettati comunque che avesse potuto fare una cosa del genere, lui era molto tranquillo. Noi non abbiamo sentito niente quando è successo”. Nessuno aveva quindi sospettato di nulla, anzi, la coppia sembrava quasi perfetta.