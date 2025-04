Nella diretta di ieri la trasmissione Ore 14 – sempre in onda su Rai 2 con la conduzione di Milo Infante – si è tornata ad occupare dell’omicidio di Ilaria Sula dopo l’interrogatorio che c’è stato proprio nella mattinata di ieri alla madre del reo confesso assassino Mark Samson: la donna – infatti – già subito dopo la confessione del figlio, avrebbe raccontato agli inquirenti di averlo aiutato ad occultare il corpo della giovane studentessa ed – oltre all’ovvio fascicolo per la morte di Ilaria Sula – ne è stato aperto un secondo a suo carico con l’ipotesi di concorso in occultamento di cadavere.

Alessandro Preziosi: “I miei figli? E’ cambiato il modo in cui li ho amati”/ “Diventare padre mi ha aiutato…”

Intercettato fuori dalla procura dai giornalisti di Ore 14, il legale della madre di Samson – il dottor Paolo Forti – ha confermato che “l’impianto accusatorio è rimasto sostanzialmente invariato e si tratta di persone indagata per il reato di concorso in occultamento di cadavere” ovviamente relativo alla morte di Ilaria Sula: “Sono state due ore – spiega il legale della madre di Samson – in cui la mia assistita ha risposto a tutte le domande poste dal PM e si trattava di specificare meglio quei passaggi già abbastanza delineati”, rifiutandosi di “entrare nei dettagli di causa” e sottolineando che adesso gli inquirenti “hanno un quadro sicuramente più chiaro di tutto”.

Tania Zamparo: “L’anoressia? La mia vita era diventata un inferno”/ “Non mi volevo bene…”

Resta – comunque – da chiarire la posizione della madre di Mark Samson in merito all’occultamento del cellulare di Ilaria Sula che è stato rinvenuto dagli inquirenti (su stessa spinta dell’indagato) sotto il cuscino della madre: il tema presumibilmente è stato sollevato anche in sede dell’ultimo interrogatorio alla donna, ma interpellato nel merito il legale si è limitato a precisare che “su questo non voglio e non posso rispondere“.

La seconda lettera di Mark Samson al PM: “Quel giorno volevo concludere la relazione con Ilaria Sula”

È di un paio di giorni fa – invece – la notizia dell’invio di una nuova lettera da parte dello stesso reo confesso assassino di Ilaria Sula questa volta rivolta (non ai genitori della ex, come nel primo caso) alla pubblica accusa sulla quale il legale del ragazzo – il dottor Fabrizio Gallo – aveva spiegato sempre ad Ore 14 che serviva per “chiarire quelle circostanze relative ai colpi sul volto e sulle braccia rilevate dal medico legale”.

Rossella Erra choc: “Mi insultano ogni volta che dico che ho perso peso”/ “Non sono serena, mi fanno male…”

L’avvocato di Samson – peraltro – ha spiegato che nella lettera il suo assistito avrebbe precisato che l’omicidio di Ilaria Sula è maturato nel momento in cui “portandole la colazione a letto si è accorto che stava chattando con qualcuno e voleva vederlo di persona, ragione per cui avrebbe strappato dalle mani di Ilaria il telefono”; questo “la mattina del 26 marzo” e aggiungendo anche “l’indicazione di un testimone che l’ha potuto vedere mentre caricava il corpo in macchina” avvalorando la sua versione “secondo la quale era da solo”.

Mandati in onda sempre da Ore 14 anche alcuni stralci di questa seconda lettera tra cui un primo nel quale l’assassino di Ilaria Sula racconta che quella sera del 25 marzo era sua intenzione “finire definitivamente ogni tipo di rapporto che avevamo“, ospitando una (ormai ex) fidanzata che era “infastidita, ma non furiosa, (..) perché avevo fatto ‘apprezzamenti’ alla coinquilina” che sarebbero stati del tutto “ironici (..) perché sapevo che era fidanzata”: tesi – specialmente nella parte in cui sostiene di aver voluto troncare la relazione – che colliderebbe con quanto scoperto fino a questo momento dagli inquirenti; ma di interessante ci sarebbero anche riferimenti ad una memoria SD e ad una dashcam precedentemente mai citate.