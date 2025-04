La diretta di oggi di Pomeriggio Cinque si è tornata ad occupare della vicenda di Ilaria Sula a fronte delle ultimissime novità emerse dalla ormai nota lettera scritta recentemente dal reo confesso assassino – ex fidanzato della vittima – Mark Samson in cui ha raccontato ai PM nel dettaglio quanto accaduto in quell’ultima mattinata di vita della studentessa brutalmente uccisa ed occultata all’interno di una valigia: una lettera – rivela la trasmissione di Canale 5 – nella quale il ragazzo nel frattempo preventivamente incarcerato al Regina Coeli si è anche rivolto ai suoi stessi genitori; peraltro dopo aver provato a riappacificarsi – senza successo – con i genitori di Ilaria Sula.

Dopo aver spiegato quanto accaduto – almeno, dal suo punto di vista – ad Ilaria Sula, infatti, Mark Samson avrebbe anche invitato i suoi stessi genitori a “non arrenderci” sostenendo che “possiamo ancora sistemare tutto”; il tutto fermo restando che nel frattempo la madre del ragazzo filippino resta indagata con l’ipotesi di concorso in occultamento di cadavere, nonostante lui stesso abbia provato a scagionarla sostenendo di aver fatto tutto da solo, dicendosi pronto a sottoporsi ad un eventuale incidente probatorio per dimostrarlo e tirando in ballo un presunto testimone che l’avrebbe visto mentre caricava il trolley in macchina e che – interpellato da Pomeriggio Cinque – avrebbe negato questa ricostruzione.

Ilaria Sula, la versione della madre di Samson: “Voleva che lo aiutassi, ma sono riuscita solo a pulire il sangue”

Insomma, ancora piuttosto complessa da definire nei dettagli la vicenda di Ilaria Sula, con la madre di Samson che – dal conto suo – agli inquirenti ha raccontato che “Mark mi ha chiesto di non dirlo a suo padre e se avessimo una valigia grande, voleva che lo aiutassi ma sono riuscita solo ad abbracciarlo, poi è uscito dalla stanza con la valigia e una busta ed è andato via”, mentre lei sarebbe “scoppiata a piangere” prima di calmarsi e “pulire il sangue dalla stanza“.

Intervistati – sempre da Pomeriggio Cinque, ma qualche giorno fa – anche i genitori della stessa Ilaria Sula che ancora oggi non riescono a capacitarsi come sia possibile che “vedi [la madre di Samson, ndr.] una ragazza stesa per terra e non chiami i soccorsi”, ribadendo per l’ennesima volta che “ha sbagliato e sta sbagliando ancora, non è una madre” e che mentre “lui vive, respira, mangia, bene e dorme”, la loro Ilaria “è morta”.