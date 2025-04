Il giallo della scomparsa di Ilaria Sula è arrivato purtroppo a una svolta negativa: è stata ritrovata morta, in una valigia chiusa, lasciata in un dirupo su una strada tra Capranica e Guadagnolo. Una zona boschiva impervia, infatti la polizia ha provveduto al recupero del cadavere con l’aiuto dei vigili del fuoco. Ad aiutare gli inquirenti nel ritrovamento è stato, invece, l’ex fidanzato della 22enne, il quale ha confessato il delitto.

Si tratta di Mark Antony Samson, origini filippine ma nato in Italia, coetaneo della studentessa di Statistica alla Sapienza. La procura di Roma ha precisato che il corpo non è stato fatto a pezzi e che non è stato trovato il cellulare della ragazza, che Samson avrebbe usato per pubblicare delle storie sui social.

OMICIDIO ILARIA SULA, LA SVOLTA NELLE INDAGINI

Proprio ciò lo avrebbe incastrato, perché sono stati analizzati i tabulati e le celle telefoniche. Nella notte gli investigatori e la Scientifica si sono recati nella casa di Samson, nel quartiere Africano, per effettuare un sopralluogo, poi il giovane è stato portato in questura e sottoposto a interrogatorio. Il ragazzo ha confessato di aver ucciso Ilaria Sula a coltellate, poi ha buttato il cellulare in un tombino a Roma e trasportato il corpo in auto per disfarsene a Poli, nell’hinterland della Capitale.

Quindi, ha aiutato gli inquirenti a ritrovare il cadavere. Dai primi accertamenti è emerso che la 22enne è stata uccisa a coltellate. Non è al momento chiaro se il delitto sia avvenuto nella casa di lui, ma non lo si esclude. Infatti, la Scientifica sta effettuando i rilievi anche nell’abitazione del giovane alla ricerca di tracce, mentre sono in corso altri approfondimenti sul luogo del ritrovamento del cadavere.

DAL FRATELLO AL VICINO

Il fratello minore di Ilaria Sula, di origini albanesi, non riesce a darsi né pace né una spiegazione in merito all’accaduto. Aveva visto la sorella due settimane fa, poi si erano sentiti via messaggi. “Ma non sono sicuro che li abbia scritti lei“. In merito a Samson, invece, ha spiegato di averlo conosciuto quando stava insieme alla sorella, ma si erano lasciati.

Un dentista che lavora nell’appartamento accanto a quello dove sarebbe stata uccisa Ilaria Sula ha raccontato al Corriere che la coppia appariva affiatata e ha definito il ragazzo “una specie di bambolotto“, perché appariva gentile e tranquillo. Aveva visto spesso la ragazza, anche se Samson viveva lì con i suoi genitori.