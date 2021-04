Ilaria, Valentina e Clara Ghinazzi, figlie di Pupo/ “Siamo una famiglia allargata”

Ilaria e Clara le figlie di Pupo nate dalla moglie Anna Erli

Pupo è da sempre circondato da donne. Dal 1974 è sposato con la moglie Anna Erli da cui ha avuto due figlie: Ilaria e Clara. Pupo e Anna si conoscono nel 1970, quando Pupo ha solo 15 anni. Quattro anni dopo Anna rimane incinta di Ilaria e la coppia decide di sposarsi. Ilaria e Clara gestiscono il locale di famiglia, Gelato al Cioccolato da Pupo, a Ponticino (il loro paese natale). Ilaria è mamma di due bambini: Leonardo (1999) e Viola (2000). Clara Ghinazzi, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” ha raccontato come è stato crescere con un papà bigamo: “Stiamo benissimo, siamo una famiglia allargata e non mi è mai mancato niente. A scuola i compagni di classe ogni tanto erano un po’ cattivelli con me, ma non mi turbava molto questa cosa”. Pupo ha avuto un’altra figlia Valentina, nata tra Ilaria e Clara, da una relazione extraconiugale con una fan.

Pupo e la ludopatia/ "Gianni Morandi pagò il mio debito. Dopo anni, gli restituii..."

Valentina Ghinazzi: figlia di una fan di Pupo

Valentina Ghinazzi è la figlia di Pupo e di una sua fan: “È nata nel 1983, ma io ero del tutto inconsapevole… Questa ragazza Mary, era una mia fan. Lei anche dopo l’83 veniva alle mie serate e mi diceva ‘Ho avuto una bambina’, ma non mi aveva detto che era mia figlia”, ha raccontato Pupo a Verissimo. Il cantante ha aggiunto che appena ha visto la bambina ha capito subito che era sua figlia, data la grande somiglianza con la primogenita Ilaria. Per un certo periodo Pupo ha tenuto nascosto alla moglie di aver avuto un’altra figlia, di cui comunque si prendeva cura. “La mia terza figlia è un errore, ma non per quello che pensate. È stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei, sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo”, ha svelato nel 2016 a “Domenica In”.

LEGGI ANCHE:

Anna Erli, moglie Pupo/ "Ha sofferto per Patricia Abati ma poi la sofferenza è passata"Mara Venier piange per la madre morta/ "Non mi riconosceva più, mi chiamava signora"

© RIPRODUZIONE RISERVATA