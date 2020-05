Ilaria, Valentina e Clara Ghinazzi, figlie Pupo/ Hanno vissuto in modo differente la famiglia…

Pubblicità

Ilaria, Valentina e Clara Ghinazzi: sono tre le eredi di Pupo, che per uno strano segno del fato sembra destinato ad essere circondato da sole donne. Non tutte le sue eredi però sono frutto di uno stesso amore, visto che Ilaria e Clara sono nate dalle nozze fra il cantautore e la moglie Anna Ghinazzi, mentre Valentina da una relazione con una fan. “Da Patricia purtroppo non ho avuto figli. Ci abbiamo provato ma non è andata bene“, ha confessato Pupo tempo fa a Live – Non è la d’Urso. Le tre figlie tra l’altro hanno vissuto in modo differente quanto è accaduto in famiglia. Ilaria, la primogenita, ricorda tutto: “Ho vissuto un po’ la sofferenza di mia madre, ma non in modo esagerato perchè sono stati sempre molto bravi con noi. E’ normale che abbia sofferto di gelosia, magari ancora adesso ha dei momenti ma non è stata costretta ad accettare questa situazione“. Clara invece è nata quando la coppia aveva già allargato le braccia a Patricia Abate, la fidanzata di Pupo, e ha avuto modo di stringere un forte legame con la manager del padre. Fra la nascita delle due sorelle, Valentina ha trovato la luce grazie ad una relazione clandestina fra Pupo e la madre Mary. “All’inizio sua madre, con grande dignità“, ha detto l’artista, “non ha voluto dirmi che aveva avuto Valentina. Me l’ha nascosto per un po’ di tempo“. Poi quando la verità è venuta a galla, Pupo non l’ha riconosciuta subito e anche oggi lo considera uno dei suoi più grandi errori. “Poi quando l’ho vista in faccia“, ha raccontato, “l’ho guardata e ho detto ‘è mia figlia’ ed è entrata a far parte a tutti gli effetti di questa grande famiglia”.

Pubblicità

Ilaria, Valentina e Clara Ghinazzi, figlie Pupo: una famiglia particolare

Ilaria, Valentina e Clara Ghinazzi hanno vissuto in un contesto familiare particolare, visto che il padre Pupo ha scelto di vivere sia con la madre di due delle tre, la moglie Anna Ghinazzi, sia con la fidanzata Patricia Abate. Fin da quando erano piccole però il cantante ha sempre detto loro di non prendere la famiglia così creata come un esempio. “Se si trovassero nella mia situazione e fossero felici e il risultato fosse lo stesso, lo accetterei assolutamente”, ha detto tempo fa il cantautore a Live – Non è la d’Urso. La madre di Pupo invece non l’ha presa bene quando ha scoperto che l’artista aveva una terza figlia, Valentina, ma è orgogliosa del fatto che l’abbia riconosciuta e si sia assunto le sue responsabilità di padre. Oggi, 3 maggio 2020, Pupo sarà invece uno degli ospiti che vedremo a Domenica In. Molto probabilmente le figlie non stanno vivendo con il padre questo periodo di quarantena, visto che sono tutte e tre adulte. Ilaria però è l’unica a non aver reso privato il suo profilo Instagram e a pubblicare di tanto in tanto qualche foto. Come quella pubblicata a marzo, in bianco e nero, in cui la piccola Ilaria si trova sulle spalle di papà Enzo. “Io e te”, si è limitata a scrivere, augurando però al padre gli auguri di buon compleanno.

Foto, tantissimi ricordi

Visualizza questo post su Instagram Ioete#ricordi#amore#tantissimiauguriiiii!!!! Un post condiviso da Ilaria Ghinazzi (@ilariaghinazzi) in data: 19 Mar 2020 alle ore 3:59 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA