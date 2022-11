Ilary Blasi a cena con un altro uomo/ Chi è Edmondo? Vecchio amico o…

Ilary Blasi a cena con un nuovo cavaliere

La battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco. Lui si divide tra la metà della villa coniugale da 1500 metri quadri all’Eur che gli è stata assegnata e un nuovo appartamento che avrebbe preso a Roma, Nord vicino a quello di Noemi Bocchi. L’ex capitano, secondo quanto riporta Diva e Donna, avrebbe anche restituito la collezione di borse griffate alla ex moglie e regalato due minicar ai figli maggiori Cristian e Chanel. Mentre Totti ha ormai ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi, Ilary si dedica ai suoi figli e programma per la primavera 2023 il ritorno in tv al timone della nuova edizione del’Isola dei Famosi. Ma la conduttrice romana è stata avvistata a cena, in un elegante ristorante nel centro di Roma, con un nuovo cavaliere, un immobiliarista che si chiama Edmondo.

Chi è Edmondo? Forse un vecchio amico…

La cena di Ilary Blasi insieme a Edmondo e altri quattro amici – due donne e due uomini – è stata fotografata da Diva e Donna. La conduttrice e l’immobiliarista arrivano separatamente. Lui è un uomo di mezza età, barba curata, jeans, giacca scura e scarpa elegante. Edmondo è proprietario e fondatore di una importante agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano. Secondo il settimanale avrebbe anche interessi in un’azienda che si occupa di fitness e benessere con sede a Sabaudia, per anni rifugio estivo di Totti e Blasi. Forse si tratta solo di un vecchio amico, ma i due stanno molto attenti a uscire separatamente dal ristorante, prima lei poi lui, e fanno perdere le loro tracce nella tiepida notte romana.

